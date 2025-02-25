Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi - Son Dakika
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Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 5 Şubat'tan bu yana 1 dakika bile süre vermediği milli futbolcumuz Arda Güler'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancelotti, Bu, onun ve tüm genç futbolcular için bir süreç. Arda Güler olayı diye bir şey yok. Dünyanın en iyi takımlarından birinin parçası olması için zamana ihtiyacı var ve herkes bunu anlıyor, anlamayanlar bunu yapmak zorunda'' dedi.

25.02.2025 21:49
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Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler, 5 maçtır süre alamıyor. Arda konusunda eleştiri oklarının hedefinde olan İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki genç yıldıza neden forma şansı vermediğini açıkladı.

"ARDA'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde soruları yanıtlayan teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu. Ancelotti, Real Madrid'in 5 Şubat'ta oynadığı Leganes karşılaşmasının ardından 5 maçta da süre bulamayan Arda Güler'in zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. İtalyan teknik adam, "Bu, onun ve tüm genç futbolcular için bir süreç. Rodrygo, Valverde ve Vinicius'ta da aynısı oldu.Arda Güler olayı diye bir şey yok. Dünyanın en iyi takımlarından birinin parçası olması için zamana ihtiyacı var ve herkes bunu anlıyor, anlamayanlar bunu yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

"İLETİŞİM EKSİKLİĞİ VAR"

Arda ve Endrick gibi takımdaki genç futbolcularla her gün konuştuğunu, zaman zaman psikolojilerinin değişmesinin normal olduğunu aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." görüşünü savundu.

Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

DAHA ÖNCE "İYİ VE OYNAMAYA HAZIR" DEMİŞTİ

LaLiga'daki Girona maçının ardından İspanyol bir gazetecinin, son haftalarda forma şansı bulamayan Arda ile ilgili "Türk futbolcu ne durumda, fiziksel sorunu mu var, neden oynamıyor?" şeklindeki sorusu üzerine İtalyan teknik adam, "İyi ve oynamaya hazır." diyerek cevaplamıştı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda\'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi

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Son Dakika Spor Ancelotti, haftalardır 1 dakika bile süre vermediği Arda'yı neden oynatmadığı açık açık söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kıyasladığınız zaman Arda Turan ispanyada büyük iş başarmış. Arda Güler onu tekrarlayamadı. Yaşla ilgisi yok. Lamine Yamal ondan daha küçük ama barcelonanın vazgeçilmezi konumunda. Denediler, geliştirmeye çalıştılar ama demekki yeterli yetenekte ve seviyede değilmiş. Gerçeklerle yüzleşmeli. 7 12 Yanıtla
  • Osman A:
    Yav sezon bitti Amcelotti,hala zamana ihtiyacı var diyosun Amceleotti 11 1 Yanıtla
  • Casper:
    Naşla Velet Yakışmıyor sun 2 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kahpeanvolotto 5 0 Yanıtla
  • Casper:
    Çok iyi Yapıyor Ancelotti Naşla Velet 1 3 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    Adam haklı.Real Madrit orası. 0 2 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    Müslüman ve sağlam inançlı olmasının kadroda etkisi yok diyorsun... hemde Özil abisine ya yapılanlar varken... 0 0 Yanıtla
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