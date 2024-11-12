Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor - Son Dakika
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Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile prensip anlaşmasına vardı. Talisca'nın yıllık maaşının büyük bir kısmı sponsorlar tarafından karşılanacak. Talisca'nın Al Nassr'dan ayrılacağı ve devre arasında Türkiye'ye döneceği belirtildi.

12.11.2024 17:25
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Talisca için devreye girdi ve transferi bitirme noktasına getirdi.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile görüşüp prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sebastian Szymanski'nin düşük performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Talisca'yı getirecek.

MAAŞINI SPONSORLAR ÖDEYECEK

Al Nassr'dan yıllık 12 milyon euro alan Talisca'ya Fenerbahçe 8 milyon euro maaş önerdi. Bu bedelin büyük bir kısmını sponsor yoluyla halleden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde devre arasında Talisca'ya da formayı giydirecek.

Anderson Talisca Fenerbahçe\'ye imzayı atıyor

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Son Dakika Spor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Özgür Çelik:
    kralı gelsin sampiyon Galatasaray.bu vesileyle feroş sen tam bor oe disin 4 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    yeni oyalama ve uyutma taktiğinin adı Talisca. Hayaller Talisca gerçekler Levent Mercan olur 6 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Pok atarrr yalancının 0 0 Yanıtla
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