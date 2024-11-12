Anderson Talisca Fenerbahçe\'ye imzayı atıyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Talisca için devreye girdi ve transferi bitirme noktasına getirdi.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile görüşüp prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sebastian Szymanski'nin düşük performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Talisca'yı getirecek.

MAAŞINI SPONSORLAR ÖDEYECEK

Al Nassr'dan yıllık 12 milyon euro alan Talisca'ya Fenerbahçe 8 milyon euro maaş önerdi. Bu bedelin büyük bir kısmını sponsor yoluyla halleden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde devre arasında Talisca'ya da formayı giydirecek.