Anelka'dan Denizli maçıyla kaçan şampiyonluğa ilişkin önemli itiraf! Daum'a yüklendi

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Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Nicolas Anelka, Haber Global'e röportaj verdi. Fenerbahçe'deki günlerini anlatan Anelka, 2006'da Denizli'de kaçan şampiyonlukla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

İşte Anelka'nın açıklamaları:

"ŞAMPİYONLUK İSTEDİM"

"Şampiyonlar Ligi hedefi olduğu ve iyi bir hedefi olduğu için hiç düşünmeden Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim. Türkiye'de futbolda teknik tarafın çok kuvvetli olduğunu da düşünüyordum. Tereddüt bile etmedim. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yaşamak için istedim.

"YEDEK KALDIĞIMA ÇOK ŞAŞIRDIM"

O maçta Daum'un Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Şampiyonluğun gitmesinde de bunun etkisi var. Maçtan bir gün önce Fransa Milli Takımı kadrosu açıklandı, o kadroda yoktum. Hoca da bundan etkileneceğimi düşündüğü için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Hepimizin beklentisinin aksine sürpriz bir tercihti. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Bu yüzden sürpriz olmuştu.

"EN İYİ 10 NUMARA ALEX"

Alex'le saha içinde çok iyi vakit geçirdik. Oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi.

"AZİZ YILDIRIM BASKIYI KONTROL EDERDİ"

Aziz Yıldırım'la çok bireysel bir iletişimimiz olmadı. Kendisini bir başkan olarak sert bir mizacı vardı. Ama saha içi ve dışında ne yaptığını iyi bilirdi. Özellikle büyük maçlardan önce baskıyı çok iyi kontrol ederdi. Futbolculara nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Fenerbahçe için iyi bir başkandı.

"YAYINCI KURULUŞ ÇOK PARA İSTEDİ, BELGESELDE VEREMEDİK"

Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yayıncı kuruluş belgeselimde kullamnacağı maçların görüntüleri için çok para talep etti. Şok olduk. Stattaki maçlardan görüntüler özellikle büyük takımlara karşı attığım goller... Çok üzüldüm. Türkiye'nin ve Türk futbolunun daha fazla gözükmesini istedim ama yayın haklarını elinde bulunduran kurum çok para istedi.

"ARDA VE FERDİ GİTMELİ"

İki ismin de kendilerini test etmeleri için yurtdışına gitmelerini tavsiye ederim. Belki planları arasında tamamen Fenerbahçe'de kalmak vardır. Asla Türk futboluna saygısızlık etmek istemem ama yurtdışında önemli kulüplere gitmeliler. Daha sonra tekrar Fenerbahçe'ye de dönebilirler."