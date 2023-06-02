Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 4-2'lik skorla kazanarak şampiyon oldu.

PERDEYİ COLEMAN AÇTI

Mücadelenin gol perdesini Fenerbahçe'de, 9. dakikada penaltıdan attığı golle Coleman açtı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam etti. Ankara ekibi bu gole 90+8'de Daria'nın penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Ankara ekibi, 96'da Armisa ile 2-1 öne geçti. Armisa 107'de durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe Coleman'ın 109'da attığı golle 3-2'yi buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te Armisa 114'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 4-2 yaptı. Bu sonucun ardından ABB Fomget, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamladı.