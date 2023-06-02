Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu play-off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi kozlarını paylaştı. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçı Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 4-2'lik skorla kazanarak şampiyon oldu.
Mücadelenin gol perdesini Fenerbahçe'de, 9. dakikada penaltıdan attığı golle Coleman açtı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam etti. Ankara ekibi bu gole 90+8'de Daria'nın penaltıdan attığı golle karşılık verdi.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti. Ankara ekibi, 96'da Armisa ile 2-1 öne geçti. Armisa 107'de durumu 3-1'e getirdi. Fenerbahçe Coleman'ın 109'da attığı golle 3-2'yi buldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'te Armisa 114'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 4-2 yaptı. Bu sonucun ardından ABB Fomget, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamladı.
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