Ankara\'da para voltij yapan 13 özel sporcu at üstünde rehabilitasyona katkı sağlıyor

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez açılan ve 'atlı jimnastik' olarak bilinen 'para voltij' branşında özel gereksinimli çocuklar ve gençler, at üzerinde jimnastik yaparak rehabilitasyon süreçlerini de destekliyor.

Ankara'da Kırmızı Beyaz Spor Kulübü ve Çankaya Binicilik Kulübü'nün, para-voltij branşında mücadele eden lisanslı 13 sporcusu, her gün Altındağ Binicilik Kulübü'ne ait alanda antrenman yapıyor. Down sendromu, otizm ve mental yetersizlik tanılı çocuk ve gençler, at üzerinde jimnastik yaparak fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlıyor. Özel gereksinimli sporcular, at üzerinde denge, koordinasyon ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik antrenmanlar yapıyor. Türkiye'de ilk para-atlı jimnastik kupası 2 Nisan'da Ankara'da düzenlenirken, sporcular gelecek yıl yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

'ÇOK GÜZEL GELİŞİM SAĞLADILAR'

Özel sporcular antrenörü Didem Şaşmaz, para-voltij sporunun denge, koordinasyon ve konsantrasyon gerektirdiğini söyleyerek, "Dolayısıyla atın üstündeki atla senkronize hareketler, uyum, bu hareketleri yaparken bedenlerinin bu harekete adaptasyonu, alttan gelen müzikle atın ritminin uyumu, kendi hareketlerinin uyumu, bunların hepsini yan yana koyduğunuzda; denge, koordinasyon ve konsantrasyon anlamında çok güzel gelişim sağladılar. Madalya almak, bir spor branşında başarılı olmak ya da ödüllendirilmenin çok ötesinde çocukların bu konuda kendilerini başarılı hissetmeleri, özgüven duymaları, buradaki sosyalleşmeleri, kendilerini ifade etmeleri, burada bir takımın parçası olduklarını bilmeleri önemli. Kırmızı Beyaz Spor Kulübü ve Çankaya Binicilik Kulübü'nden sporcu olarak takımlar oluşturulmuş durumda. Çok ciddi bir gelişim kaydedildi. Sporcuların birbirlerine yardım ettiklerini ve sosyal olarak gelişimler gösterdiklerini gözlemledim" dedi.

'KENDİMİ ÇOK GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM'

Down sendrom ve otizm tanılı Emre Deniz Orhan (10), atlarla kurduğu ilişkiden mutlu olduğunu söyleyerek, "Eğitmenimizin gösterdiği hareketleri at üstünde yapmaya çalışıyorum. Hareketleri doğru yapmam konusunda benimle ilgileniyor ve dikkat etmemi söylüyor. Eğitimlere başlamadan önce atımı selamlıyorum ve onunla sohbet ediyorum. Benim sözlerimi dinliyor. Bu spora başladığımda kendimi çok mutlu hissetim. Eskiye göre kendimi çok daha güçlü hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'GELİŞİMİNİ GÖZLEMLEYEBİLİYORUM

Emre Deniz Orhan'ın babası Serhat Orhan ise oğlunun hayvanlara olan ilgisi nedeniyle atlı jimnastiğe başladığını ve yaklaşık 1 yıldır kulüpte çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Rehabilitasyon merkezimizin vasıtasıyla kulüple tanıştık. Şu an da severek geliyor. Hem denge koordinasyon grubunda veya mental anlamda bunların gerçekten işe yaradığını gördük. Denge ve koordinasyonun arttığını, kelime sayısının arttığını, kendine özgüveninin daha fazla olduğunu kendim gözlemledim. Eskiden dengede durması daha zordu şimdi daha iyi. Dilinin açılmasını da gözlemledim" dedi.