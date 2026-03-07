Ankara Derbisinde Halkbank ve Ziraat Bankkart Karşı Karşıya - Son Dakika
Ankara Derbisinde Halkbank ve Ziraat Bankkart Karşı Karşıya

Ankara Derbisinde Halkbank ve Ziraat Bankkart Karşı Karşıya
07.03.2026 12:08
Halkbank ile Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde zirve için önemli bir derbide karşılaşacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında, zirve mücadelesi veren Ankara kulüpleri Halkbank ile Ziraat Bankkart, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

Sezondaki 22 karşılaşmada 19 galibiyeti bulunan Halkbank, 55 puanla 2. sırada, geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart ise 21 maçta 19 galibiyet alarak 56 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Halkbank'ın başantrenörü Radostin Stoytchev ile kaptanı Ulaş Kıyak, Ankara derbisi öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Stoytchev, Ziraat Bankkart ile oynanan karşılaşmaların her zaman "özel anlam" taşıdığını söyledi.

Derbilerin psikolojik yönünün güçlü olduğunu belirten Stoytchev, "Şampiyonluk için tamamen belirleyici olduğunu düşünmüyorum ancak bu tür maçların duygusal ve psikolojik tarafı vardır. Bu maçları kazanan takım daha fazla özgüven kazanır ve sezonun son bölümü için daha iyi çalışma imkanı sağlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.

Sezona zor şartlarda başladıklarını aktaran Bulgar çalıştırıcı, "Sezona neredeyse hiç hazırlık yapmadan, çok sayıda eksik oyuncuyla ve birçok sakatlıkla başladık. Yavaş yavaş, çalışarak ritmimizi bulduk, performansımız çok değişti. Artık filenin kendi tarafımızda daha fazla disipline sahibiz. Biraz özgüven kazandık ama aynı zamanda Ziraat Bankkart'ın gücünü de biliyorum. Bunun için ayaklarımızın yere basması, iyi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin önemine de değinen Stoytchev, "Tribündeki coşku oyuncuları motive etmeyi kolaylaştırıyor ve taraftarlara ihtiyacımız var. Umarım bu hafta sonu da bize yardım etmeye gelsinler. Onlar bizim takımımızın yedinci oyuncusu." diye konuştu.

"Ankara için çok güzel bir şey"

Mavi-beyazlı ekibin kaptanı Ulaş Kıyak, Halkbank ile Ziraat Bankkart arasında oynanan karşılaşmaların her zaman büyük çekişmeye sahne olduğunu dile getirdi.

Ankara derbilerinin voleybol kalitesi açısından her zaman üst seviyede geçtiğini anlatan Ulaş, "Ankara seyircisi ne olursa olsun çok güzel bir voleybol izleyecek. Halkbank-Ziraat Bankkart maçları artık isimlerle özdeşleşmiş bir derbi haline geldi. Hangi maç olursa olsun her zaman iyi mücadeleler oluyor. Bu maç da zirve yarışını etkileyecek karşılaşmalardan biri olacak. İki Ankara takımının zirve yarışında olması Türk voleybolu ve Ankara için çok güzel bir şey." yorumunu yaptı.

Derbide iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını vurgulayan 44 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Gönül tabii ki kazanmak istiyor. Bunu hangi sporcuya sorsanız aynı cevabı verir çünkü herkes kazanmak ister. Ama güçleri birbirine çok yakın iki takımın mücadelesi olacak. Biz kazanmak istiyoruz. Pazar günü güzel bir heyecanla sahaya çıkacağız. Sonuç ne olursa olsun voleybol kazanacak." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan nerede yenmesini bilmek"

Sezonun yoğun tempoda geçtiğine dikkati çeken Ulaş, "Lig uzun bir serüven. Burada ister istemez tökezlemeler de oluyor." dedi.

"Bizim yer yer performans olarak düştüğümüz, yer yer istemediğimiz sonuçlar aldığımız ancak performansımızı yukarıya çıkarıp ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığımız bir dönemin içindeyiz. Ben o yenilmezlik serisine çok inanmıyorum çünkü önemli olan nerede yenmesini bilmek." ifadelerini kullanan Ulaş, şöyle devam etti:"

"Play-off'lara çok yaklaşıyoruz, ligin sonu geldi, son düzlükteyiz. Bizim ve iyi takımların amacı o tempoyu düzgün, güçlü çıkartmak. Çok tecrübeli oyuncular var, iyi bir koçumuz var; teknik ekip, sağlık ekibimiz, yöneticilerimiz hepsi olayın çok içinde. Bu da bizim avantajlı olduğumuz taraf. Sonunu güzel bitirmek istiyoruz. Bütün düşüncemiz, odaklandığımız, konsantre olduğumuz nokta açıkçası burası."

Takım kaptanı olmanın önemli sorumluluklar getirdiğini vurgulayan Kıyak, "Liderlik anlayışımda oyuncuların psikolojisini doğru yönetmek önemli. Ben aslında pozitif bir insanım. Çoğu zaman suçu üstüme alırım. Ama bazı oyuncular da sert uyarıyı seviyor, bu yüzden oyuncuyu tanımak gerekiyor. Takım içinde yönetim, antrenör ve sporcu arasındaki dengeyi sağlamak gerekiyor." bilgilerini verdi.

Ankara'da voleybola ilginin yüksek olduğunu aktaran Ulaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada gerçekten bir voleybol, bir derbi kültürü var. Özellikle Halkbank'ın Ziraat Bankkart ile oynadığı maçlarda tribünler rahatça doluyor. Çünkü gerçekten çok yüksek seviyede voleybol oynanıyor, yerli ve yabancı çok iyi isimler var. Ben önümüzdeki maçın da böyle olacağını düşünüyorum. Kemik bir seyirci kadrosu, taraftarımız var. Bu da özellikle Halkbank için çok pozitif. Sadece derbi değil de her maçın daha yüksek seyirciyle izlenmesini isteriz. Bu da yavaş yavaş takımın başarısıyla, oynadığı oyunla, sergilediği şovla olabilecek bir şey. Bunun önü açık ve olacağına çok inanıyorum."

Kaynak: AA




