Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi - Son Dakika
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Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi

15.10.2022 19:06
Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi

Ankara haberine göre Ankara'da düzenlenen Gençler Flöre Açık Turnuvası tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen Gençler Flöre Açık Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan 50'si kadın 112 sporcu katıldı.

Genç kadınlarda Nazlı Ceren Alioğlu, genç erkeklerde ise Poyraz Ege İlman altın madalya kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Genç Kadınlar Flöre:

1- Nazlı Ceren Alioğlu (Angora Pars Eskrim SK)

2- Alisa İsbir (Spor Toto SK)

3- Alara Atmaca (Balıkesir ferdi)

3- Fatıma Zehra Anbarlılar (Altınyurt SK)

Genç Erkekler Flöre:

1- Poyraz Ege İlman (Atlantis SK)

2- Tan Sezer (Atak Eskrim SK)

3- Ada Budak (Fethiye Eskrim SK)

3- Can Alkış (Angora Pars Eskrim SK)

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Kaynak: AA

Balıkesir, Ankara, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi - Son Dakika
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