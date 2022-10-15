Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi

Ankara'da düzenlenen Gençler Flöre Açık Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan 50'si kadın 112 sporcu katıldı.
Genç kadınlarda Nazlı Ceren Alioğlu, genç erkeklerde ise Poyraz Ege İlman altın madalya kazandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Genç Kadınlar Flöre:
1- Nazlı Ceren Alioğlu (Angora Pars Eskrim SK)
2- Alisa İsbir (Spor Toto SK)
3- Alara Atmaca (Balıkesir ferdi)
3- Fatıma Zehra Anbarlılar (Altınyurt SK)
Genç Erkekler Flöre:
1- Poyraz Ege İlman (Atlantis SK)
2- Tan Sezer (Atak Eskrim SK)
3- Ada Budak (Fethiye Eskrim SK)
3- Can Alkış (Angora Pars Eskrim SK)
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