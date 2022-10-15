Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona Adıyaman , Ankara, Balıkesir , Bursa , İstanbul , İzmir , Kocaeli ve Muğla 'dan 50'si kadın 112 sporcu katıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ankara, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ankara haberleri! Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası, Ankara'da sona erdi - Son Dakika

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