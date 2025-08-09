Ankara Keçiörengücü, Hatayspor\'u 3-1 mağlup etti

STAT: Mersin

HAKEMLER: Melih Aldemir, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi

HATAYSPOR: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 57 Engin Can Askoy), Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 72 Yiğit Ali Buz), Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Massanga (Dk. 72 Deniz Aksoy), Hodziç, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Abdullah Çelik (Dk. 46 Oğuzcan Çalışkan), Mexer, Ali Dere, Erkam Develi, İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Dk. 79 İshak Karaoğlu), Roshi (Dk. 79 Hakan Bilgiç), Ezeh (Dk. 86 Osman), Fernandes (Dk. 90+4 Ali Akman)

TFF 1'inci Lig'in 1'inci haftasında Hatayspor, Mersin'de Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Ankara Keçiörengücü 3-1 kazandı.

GOLLER: Dk. 14 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 68 ve Dk. 71 Ezeh, Dk. 90+3 Fernandes (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Berkan Mahmut Keskin, Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü)

3'üncü dakikada gelişen Hatayspor atağında takım arkadaşı Massanga'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Okoronkwo'nun vuruşunda kaleci Mehmet topu kornere çekmeyi başardı.

13'üncü dakikada rakip ceza alanı dışında topla buluşan Görkem Sağlam'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.

18'inci dakikada rakip ceza alanı içinde topla buluşan Fernandes'in vuruşunda kaleci Bekaj ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

68'inci dakikada rakip ceza alanı içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

71'nci dakikada soldan rakip ceza alanına giren Ezeh'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 1-2.

90+3'üncü dakikada rakip savunma arkasına atılan topa koşan Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşma Ankara Keçiörengücü'nün 3-1 üstünlüğü ile bitti.