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Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca Hakim Karşısında

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakeme saldıran Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, tehdit suçlamasını kabul etmedi. Hakem Meler ise tehditini duyduğunu belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Koca dahil dört sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada hakem ve yardımcı hakemler tanık olarak dinlendi. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek tedavi evrakları ve Adli Tıp Kurumu raporları için yazı yazılmasına karar verdi.

Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca Hakim Karşısında
09.01.2024 - 15:06,
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Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının bitişiyle birlikte sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumrukla saldıran ev sahibi takımın eski başkanı Faruk Koca ilk kez hakim karşısına çıktı.

Koca, tehdit suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Hakem Meler ise Koca'nın tehdidini duyduğunu ve sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen saldırı davasıyla ilgili olarak Koca dahil toplam dört sanık yargılanıyor.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Koca'nın beraberindeki iki kişi de yere düşen Meler'in kafasını tekmelemişti.

Olayla ilgili açılan soruşturmanın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin tutuklandı. Diğer iki sanığın tutukluluğu devam ederken, Koca cezaevinde 15 gün kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık'ta tahliye edildi.

Bu üç sanık hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'yasak alanlara girme' suçlamasıyla dava açıldı. Koca'ya ayrıca 'tehdit' suçlaması da yöneltilirken, tutuksuz Osman Erkan Can hakkında da 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

DHA'nın haberine göre duruşmada sanıkların yanı sıra hakem Meler ile taraf avukatları hazır bulundu.

Koca savunmasında, iddianamede yer alan 'tehdit' suçunu kabul etmediğini belirterek, "Hayatım boyunca ilk defa fiziki bir müdahalede bulundum. Daha önce savcılıkta ayrıntılı olarak verdiğim ifadeyi aynen tekrar ediyorum" dedi.

Sanık Kenan Çelikkaya da daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Sanık Yunus Şahin ise "Olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Sizin huzurunuzda da özür diliyorum" dedi.

Sanık Osman Erkan Can ise iddianamede suçlamaları kabul etmediğini belirterek, hakeme yönelik bir eylemi olmadığını, ellerini açarak ona zarar gelmesini önlemek istediğini söyledi.

'Tehdit sözünü duydum'

Hakem Halil Umut Meler ise sanık Faruk Koca’nın tehdidini doğrudan duyduğunu belirtti. Tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu aktaran Meler, davaya da katılma talebinin olduğunu söyledi.

Duruşmada yardımcı hakemler Kerem Ersoy, Ömer Tolga Güldibi ve Mustafa Emre Eyisoy tanık olarak dinlendi.

Yardımcı hakemler Ersoy ve Güldibi, Koca'nın maç bitiminde kendilerine yönelik "sizi bitireceğim" ifadesini kullandığını ve Meler’e yumruk atarak "seni öldüreceğim" dediğini, ardından gelen iki şahsın da Meler’e vurmaya başladıklarını söyledi.

Eyisoy ise olay sırasında Meler'in yanında olmadığını ve olayları görmediğini belirtti.

Mahkeme, Meler’in tedavi evrakları ve Adli Tıp Kurumu raporları için yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Spor Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca Hakim Karşısında - Son Dakika

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