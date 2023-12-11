 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankaragücü ile Rizespor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaragücü ile Rizespor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Morutan ve Gaich'in golleriyle sonuçlanan maçta her iki takım da birer kırmızı kart gördü.

Ankaragücü ile Rizespor Berabere Kaldı
11.12.2023 - 23:05,
Abone Ol

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü – Alper Uludağ, Mujakic, Radakovic, Atakan Çankaya, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Macheda), Kaan Güneren, Cephas (Dk. 46 Tasos), Pedrinho (Dk. 89 Dokanovic), Morutan (Dk. 81 Rodrigues), Sowe

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Hojer, Emirhan Topçu, Alikulov, Muhammet Şahin, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 81 Halil Pehlivan), Zeqiri (Dk. 59 Gaich), Verasanovic (Dk. 70 Quintela), Gustavo (Dk. 70 Benhur Keser), Minchev

SARI KARTLAR: Cephas, Bahadır Güngördü (MKE Ankaragücü), Zeqiri, Minchev, Gaich, Hojer (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 50 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

GOLLER: Dk. 14 Morutan (MKE Ankaragücü), Dk. 97 Gaich (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

8'inci dakikada Shelvey'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının sağından topa yükselen Emirhan'ın kafa vuruşu az farkla direğin yanından auta gitti.

10'uncu dakikada MKE Ankaragücü atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Sowe, sağ çaprazda topu biraz sürdükten sonra sol ayağıyla kaleyi düşündü. Kalecinin solundan köşeye giden top ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından Cephas'ın gol öncesinde orta alanda elle oynaması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

14'üncü dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kaan'ın pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Morutan, sağ çaprazda topu sürdükten sonra sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

44'üncü dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Pedrinho, kendi ceza sahasının önünden topu havalandırarak uzaklaştırdı. Orta alanda Shelvey'nin ıskaladığı topu kazanan Morutan topu rakip ceza sahasına doğru sürdü. Ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden kurtulan Morutan'ın vuruşunda top savunmadan sekerek Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top yandan auta gitti.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50'nci dakikada MKE Ankaragücü 10 kişi kaldı. Orta alanda yaşanan pozisyonda Sowe, rakibi Emirhan'a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

64'üncü dakikada ceza yayının önünde topla buluşan Efkan'ın şutunda kaleci Gökhan topu çıkardı. Dönen topta Tasos'tan önce Çaykur Rizespor savunması müdahalede bulundu.

65'inci dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Pedrinho, uzak mesafeden kaleyi denedi, kaleci Gökhan iki hamlede topa sahip oldu.

79'uncu dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahası dışında topla buluşan Pedrinho, pasını sağ çaprazdan içeri giren Tasos'a çıkardı. Tasos'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada MKE Ankaragücü karşı atağa çıktı. Sağ kanatta ilerleyen Tasos, pasını soldan ceza sahasına hareket eden Rodrigues'e aktardı. Ceza sahası çizgisinin önünden kaleyi düşünen Rodrigues'in şutunda top savunmadan sekerek kaleci Gökhan'da kaldı.

90+5'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Emirhan Topçu, Tasos'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7'nci dakikada Çaykur Rizespor skora dengeyi getirdi. Sol iç tarafta topla buluşan Halil Pehlivan, ortasını yaptı. Ceza sahasında bulunan Benhur'un kafa vuruşunda kaleci Bahadır'dan seken top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Gaich, topu ağlara gönderdi: 1-1.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

MKE Ankaragücü, Halil Pehlivan, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü ile Rizespor Berabere Kaldı - Son Dakika


21:30
Ya tamam ya devam! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Ya tamam ya devam! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail'in bombalamaları dünya desteğini kaybediyor Biden: İsrail'in bombalamaları dünya desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı

Son Dakika
21:30 Ya tamam ya devam! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:55:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü ile Rizespor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement