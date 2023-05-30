Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor - Son Dakika
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Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor

30.05.2023 17:50

Ankaragücü'nün ve Galatasaray'ın yöneticileri maçtan önce birlikte yemek yedi. Ankara'daki şampiyonluk maçından önce sosyal medyada paylaşılan görüntüye Fenerbahçe taraftarı ateş püskürdü.

Süper Lig'de kader günü geldi. Saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, mücadeleyi yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu maçın oynandığı sırada Kadıköy'de Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın olası puan kaybında şampiyonluk derbi maçına kalacak.

İKİ YÖNETİM YEMEKTE BULUŞTU

Ankaragücü yönetimi ve Galatasaray yönetimi maç öncesi yemekte bir araya geldi. Restoran sorumlusu, iki yönetim yemek yediği andan video paylaştı. Görüntülerin ardından sosyal medyada sert tartışma başladı.

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI TEPKİLİ

Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluk maçı öncesi iki yönetimin bir arada olmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yazıldı.

İşte o yorumlar:

Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin maç öncesi buluşması kriz çıkarttı! F.Bahçeliler ateş püskürüyor
YORUMLAR
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Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor - Son Dakika
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