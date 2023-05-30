Süper Lig'de kader günü geldi. Saat 20.00'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, mücadeleyi yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu maçın oynandığı sırada Kadıköy'de Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın olası puan kaybında şampiyonluk derbi maçına kalacak.
Ankaragücü yönetimi ve Galatasaray yönetimi maç öncesi yemekte bir araya geldi. Restoran sorumlusu, iki yönetim yemek yediği andan video paylaştı. Görüntülerin ardından sosyal medyada sert tartışma başladı.
Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluk maçı öncesi iki yönetimin bir arada olmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada hayli sert yorumlar yazıldı.
İşte o yorumlar:
Son Dakika › Spor › Ankaragücü ve Galatasaray yönetiminin şampiyonluk maçı öncesi buluşması kriz çıkarttı! Fenerliler ateş püskürüyor - Son Dakika