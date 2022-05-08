Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen kulüpleri ve futbolcuları, Anneler Günü için birbirinden özel paylaşımlara imza attı. Bunların arasında en dikkat çekici paylaşım ise milli futbolcu Merih Demiral'dan geldi.

MERİH DEMİRAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Merih Demiral, annesi Fatma Demiral'ı 2012 yılında trafik kazasında kaybetmişti. Milli futbolcu, vefat eden annesiyle çektirdiği çocukluk fotoğraflarını Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Başarılı futbolcunun bir çok hayranı kısa süre içerisinde kendi hesaplarında da paylaştı.