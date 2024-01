Antalya, Bisiklet Turizminin Önemli Bir Destinasyonu Haline Geliyor

Antalya, Tour of Antalya başta olmak üzere profesyonel ve amatör farklı bisiklet yarışları ile dünya bisikletinin önemli destinasyonlarından biri olmaya aday oldu.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Tour of Antalya, AKRA Gran Fondo Antalya ve Cycyling Races'in Türkiye gibi yarışlar bisiklet dünyasının dikkatini Antalya'ya çekerken, yapılan amatör yarışlar da farklı sürüş deneyimi yaşamak isteyenleri bölgeye çekiyor. Bisiklet Turizmi Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre 2023 yılında yaklaşık 3 bin bisiklet sporcusu Antalya'da kamp yaptı. 2023 yılında Antalya'daki otellerde 84 bin geceleme yapan sporcular 17 milyon Euro'nun üzerinde harcama yaptı. Organize edilen yarışlar ve kamplara katılan sporcuların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve basın kuruluşlarında yer alan haberler Antalya'nın tanıtımına katkısı ise çok daha değerli olduğu belirtiliyor.

Recep Şamil Yaşacan: "Bisiklet turizmi gelişiyor"

Daha önce Spor Turizmi Derneği başkanlığı yapan sonrasında da Bisiklet Turizmi Derneği'ni kuran mevcut başkan Recep Şamil Yaşacan, "Ülkemizin en büyük gelir kaynağı olan turizmde bisiklet turizminin gelişimi oldukça önem taşımaktadır. Yapılan organizasyonlar ve tanıtımlar dünya ortalamasının üzerinde harcama yapan bu grubun ülkemize olan ilgisini her geçen yıl artırıyor. İlerleyen yıllarda Antalya'da bisiklet turizmi ile ilgili çok farklı rakamlar konuşacağımıza eminiz" dedi.

"Milyonlar takip ediyor"

Başkan Yaşacan, Antalya'da bisiklet turizmi ile ilgili rakamların rakip ülke ve şehirlere göre az olduğunu ancak bu takımların Türkiye ve Antalya bisiklet turizminin tanıtıma katkısının ise çok büyük olduğunu söyledi. Yaşacan, "Bisiklet turizminde yolun başında değiliz ama kat etmemiz gereken çok yol var. Antalya'da yapılan bisiklet organizasyonları bisiklet dünyanın ilgisini çekmeyi başardı. Çünkü sorunsuz organizasyon yapısı ve Antalya'nın sunduğu imkanların yanı sıra buraya gelen sporcu ve takımların milyonlarca takipçisi var. Yapılan bir paylaşım tanıtım anlamında çok etkili olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Antalya başarabilir"

Antalya'da bisiklet turizminin ilerleyen yıllarda daha çok büyüyeceğini söyleyen Recep Şamil Yaşacan, "Antalya'da iklim ve konaklama imkanlarının yanında çok güzel rotalar mevcut. Hem yarış hem de kamp yapmak isteyen takım ve sporcuların her geçen sene artın ilgisini görüyoruz. Önümüzde İspanya'nın Mallorca adası gibi bir örnek var. Mallorca, bisiklet turizminden her sene yüz milyonlarca Euro gelir elde ediyor. Antalya da bunu başarabilir" diye konuştu.

Aydın Ayhan Güney: "Tour of Antalya çok büyük bir marka oldu"

Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney, Tour of Antalya'nın Türkiye'nin önemli bir değeri haline geldiğini söyledi. Kamu ve özel sektörün el birliğiyle büyüttüğü organizasyonun dünyadaki tanınırlığının arttığına da değinen Güney, "Tour of Antalya çok büyük bir marka oldu. En büyük özelliği yerel güçlerin düzenlemesi. Bu organizasyonun devlete hiçbir maliyeti yok. Tabii polis, jandarma, belediyelerle yapılan iş birliği çok önemli. Antalya Valiliği bu organizasyona çok sıcak bakıyor. Her gelen valimiz de aynı şekilde yaklaşıyor. Bu da önümüzü açıyor. Antalyalılar, iş insanları, gençler, yerel yönetimler, organizatörler ve kamu kurumları el birliğiyle çok güzel bir değer oluşturdu. Bu ülkemizin bir değeri. Biz, Avrupa'ya çok güzel organizasyon yapabildiğimizi gösteriyoruz Türkiye'nin bisiklet ve spor turizmi ile ilgili yaptığı yatırımların karşılığını kısa sürede almaya başlıyor. TGA'nın çalışmaları, artan bisiklet yarışları ve bunların televizyonlarda yayımlanmasının sonucunda Türkiye'ye bisiklet binmek için gelen kişi sayısı 10 kat arttı" dedi.

Haluk Özsevim: "Başvuru patlaması yaşanıyor"

Tour of Antalya Proje Direktörü A.Haluk Özsevim de bisiklet takımları ve sporcuların artan ilgisini doğruluyor. Özsevim, "Tour of Antalya'nın ilk yıllarında takım ve sporcuları Antalya'ya gelmeleri için yoğun çaba harcıyorduk. Bu sene 5. kez gerçekleştireceğimiz yarışımız için ise 60 ülkeden 80 takım başvurdu. 2'si World Tour takımı, kalanlarda Pro ve Kıta takımları olmak üzere 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu yarışacak. 7 yıl önce bu yarışı ilk kez düzenlediğimiz zaman bisiklet turizmi ile ilgili konuşamazdık. Şimdi ise Antalya'ya 30 gün kamp yapmaya gelen takımları konuşuyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Turizmciler inanıyor"

Tour of Antalya ile amaçlarının hem Antalya'yı hem Türkiye'yi bisiklet destinasyonu haline getirmek olduğunu söyleyen Haluk Özsevim, "Kamu - özel sektör işbirliği çok önemli. Antalya'da bunu başarıyoruz. Günümüzde ise Manavgat ve Alanya bölgesi bütün dünya takımlarının kamp için tercih ettiği bir nokta oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı'na (TGA) teşekkür etmek lazım. TGA, bisiklet rotalarının belirlenmesinde, Turizm Bakanlığı bisiklet dostu otel projesiyle bu işin gelişmesinde çok katkı sağladı. Amacımız sadece profesyonel takımların değil, bireysel sporcuların da gelip ülkemizde kamp yapmalarını sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya bisiklet rotaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı'na (TGA) tarafından hazırlanan Antalya bisiklet rotaları, turkuaz sahil boyunca bol manzara ve keşif eşliğinde birbirinden keyifli rotalar sunuyor:

Yol Bisikleti

Kemer - Beldibi - Kemer

Likya Sahil Şeridi - Çıralı

Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi

Çıralı - Beycik - Kemer

Kemer - Ovacık - Kemer

Gravel Bisiklet

Yaylakuzdere - Gedelme

Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi

Likya Yolu - Çıralı Sahili

Sedir Rotası

Maden Plajı - Likya Rotası

Dağ Bisikleti

Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme

Kemer - Gedelme - Kemer

Sedir Rotası

Maden Plajı - Likya Yolu

Beycik - Altınkaya - Beycik

Çalıştepe - Kemer

Tahtalı Dağı - Kemer

Kemer - Çukuryayla - Beycik

Elektrikli Bisiklet

Maden Plajı - Likya Rotası

Likya Yolu - Çıralı Sahili

Kemer - Tahtalı Dağı Zirvesi

Ovacık - Yaylakuzdere - Gedelme

Sedir Rotası - İSTANBUL