Antalyaspor, 9. Efsaneler Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Antalyaspor, 9. Efsaneler Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Antalyaspor, 9. Efsaneler Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Antalya'da düzenlenen 9. Efsaneler Turnuvası'nda Antalyaspor, finalde Galatasaray'ı penaltılarla geçerek bir kez daha şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın tüm gelirleri kız çocuklarına destek amacıyla kullanılacak.

10.11.2024 11:00  Güncelleme: 11:05
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin birlikte düzenlediği '9. Efsaneler Turnuvası' Türkiye ve Almanya Ligi'nde efsaneleşmiş futbol yıldızlarını bir araya getirdi. Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu geliştirmek için düzenlenen turnuvada finalde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenen Antalyaspor, şampiyon oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 9. Efsaneler Turnuvası sona erdi. Turnuvaya katılan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Schalke 04, FC Adler, Hannover 96 ve 1. FC Nürnberg takımları şampiyonluk için mücadele etti. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, şampiyon geçen sene olduğu gibi yine Antalyaspor oldu. Turnuva, geçmiş yıllarda turnuvaya katılım sağlayan, Türkiye-Almanya ilişkilerinde önemli yer tutan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Christoph Daum anısına düzenlendi.

Turnuvadan kız çocuklarına destek

Turnuvadan önceki gece yapılan açılışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, "Bu yıl sponsorlar ve katılımcılardan yapılan katkıları, ihtiyacı olan kız çocuklarımıza harcamak üzere faaliyet gösteren 'Kız Çocuklarına Destek Derneği' için 'Efsaneler Spor Fonu' oluşturulacağını belirtmek istiyorum. Bu fonla birlikte, sporun dönüştürücü gücünü, kız çocuklarımızın hayatlarına taşıyarak onlara belli fırsatlar sunulacak. Bizler de geleceğin güçlü kadınlarına destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şampiyon penaltılarla belirlendi

Veteran oyunculardan oluşan takımlar 4'erli iki grupta 3'er maça çıktı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Fenerbahçe ile Galatasaray ve Antalyaspor ile Hannover 96 yarı final oynadı. Maçlarını kazanıp finalde oynama hakkı kazanan Antalyaspor ve Galatasaray arasındaki maçın normal süresi 0-0'lık skorla biterken, penaltı atışlarını 3-2 kazanan Antalyaspor turnuvanın şampiyonu oldu ve geçen yılki şampiyonluğuyla birlikte seriye bağladı.

Önemli futbolcular katıldı

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu geliştirmek adına yapılan turnuvada birçok emekli ve efsaneleşmiş futbolcu forma giydi. Turnuvada sporseverlerin yakından tanıdığı Miroslav Stoch, Deniz Barış, İbrahim Üzülmez, Hakan Yakın, Ahmet Dursun, Mert Korkmaz, Erman Kılıç ve daha birçok önemli isim şampiyon olabilmek için ter döktü. Ayrıca Yılmaz Vural da teknik direktör olarak turnuvada yer aldı. Turnuvanın sona ermesinin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde takımlara, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından ödülleri verildi. Turnuvanın şampiyonu Antalyaspor oyuncuları, şampiyonluk kupasını coşkulu bir şekilde kaldırdı. Futbolcular, önümüzdeki sene gerçekleşecek turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, 9. Efsaneler Turnuvası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika

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