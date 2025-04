Antalyaspor\'dan Hastane Ziyareti

ANTALYASPOR yönetimi ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şehir Hastanesi 'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen etkinlikte Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri, kostüm ve süslemelerle Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyarete, Antalya spor Yönetimi ile teknik direktör Emre Belözoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da katıldı. Belözoğlu, hastanede tek tek ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi, Antalyaspor formaları giydirildi. Ziyaret hem çocuklara hem ailelerine moral oldu.

BELÖZOĞLU: MUTLULUKLARINI PAYLAŞMAK ÇOK KEYİFLİ

Çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini kaydeden Emre Belözoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramımız ülkemize birlik ve dirlik getirir. Çocuklarımızın yanında olmak ve onların enerjisini hissetmek bugün bize nasip oldu. Onların da bu gününde mutluluklarını paylaşmak çok keyifli" dedi.

"SİVASSPOR'A GÖRE AVANTAJLIYIZ'

Antalyaspor- Sivasspor karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "Ligin artık sonu. 11-12 maç gayet iyi gitti. Sivasspor çok zor durumda, biz onlara göre avantajlıyız. Avantajımız olmasına rağmen her maçı kazanmak için oynayacağız. Önceliğimiz kendimizi matematiksel anlamda rahatlatacak pozisyona getirmek. Oyuncular iyi çalışıyor. Mevsimsel anlamda Sivas'ta hava Antalya'ya göre değişik. Buna da dikkat etmek lazım. Sivas'ın pozisyonunu düşünürsek, onların son çırpınışları. Başlarında tecrübeli bir teknik adam var ve bakıldığında isim yapmış bir takım. Bizim için de onlar için de kolay olmayacak. Matematiksel olarak her şey bitmedi. Her ne kadar arada fark olsa da hedefimize doğru ilerliyoruz. Biz iyi başladık. Antalya'ya ve spor camiamıza da bu yakışır" diye konuştu.