Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi - Son Dakika
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Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi

08.09.2022 20:59

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı. Akdeniz temsilcisinin kiralama ücreti ödemeyeceği savunmacının maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, savunmasını Galatasaray'ın yıldızı ile güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

MAAŞIN YÜZDE 50'SİNİ GALATASARAY KARŞILAYACAK

Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı. Transfer için Akdeniz ekibinin kiralama ücreti ödemeyeceği ve Galatasaray'ın maaşın yüzde 50'sini karşılayacağı belirtildi.

Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama'yı 1 yıllığına kiraladı

2024'E KADAR GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ VAR

2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.

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