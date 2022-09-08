Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi

Yapılan davet birlik içinde çatlağa neden oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, savunmasını Galatasaray'ın yıldızı ile güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

MAAŞIN YÜZDE 50'SİNİ GALATASARAY KARŞILAYACAK

Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı. Transfer için Akdeniz ekibinin kiralama ücreti ödemeyeceği ve Galatasaray'ın maaşın yüzde 50'sini karşılayacağı belirtildi.

2024'E KADAR GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ VAR

2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.