Galatasaray, Luyindama'yı kiralık olarak Antalyaspor'a gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, savunmasını Galatasaray'ın yıldızı ile güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.
Antalyaspor, Galatasaray'dan Christian Luyindama ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı. Transfer için Akdeniz ekibinin kiralama ücreti ödemeyeceği ve Galatasaray'ın maaşın yüzde 50'sini karşılayacağı belirtildi.
2019'dan bu yana Galatasaray'da forma giyen Luyindama'nın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon'da kiralık olarak geçirdi.
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