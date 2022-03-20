Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından

20.03.2022 16:29

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak alt sıradaki küme düşmeme mücadelesinden kurtulduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak alt sıradaki küme düşmeme mücadelesinden kurtulduklarını söyledi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, GZT Giresunspor'u farklı yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Bu galibiyetle yenilmezlik serilerine bir üç puan daha eklediklerini dile getiren Groenendijk, şunları kaydetti:

"Müthiş bir galibiyet aldık. Bu galibiyetle ligin alt tarafıyla işimiz kalmadı. Bu başarının sırrı soyunma odası. Yedek kulübesinden gelenler bugün maçı kazandıranlardı. Ürettikleri skor bizi galibiyete ulaştırdı. Oyuncularımızın her biri takım oyununa önemli katkılar sunuyor. Maç maç ilerliyoruz. Başımızı yukarıya çevirip gidebileceğimiz en uzak yere yenilmeden devem etme niyetindeyiz."

Groenendijk, Antalyaspor'un başarısının tesadüfi olmadığını, gelecek sezon planlamasının süreç istediğini sözlerine ekledi.

Keleş: "Skor oyunu yansıtmıyor"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de karşılaşmada girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Bazı oyuncularının eksikliğini hissettiklerine işaret eden Keleş, şöyle konuştu:

"Maç öncesi çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Antalya deplasmanında kazanamazsak da kaybetmek istemiyorduk. Duran toptan iki gol yemek bizi sıkıntıya soktu. Önemli pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Skor oyunu yansıtmıyor. Baya eksiklerimiz vardı, oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün sadece bir maç kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum."

Keleş, gelecek haftalardaki mücadelelerini kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından
Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından
Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından
Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından

YORUMLAR
500
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından SPOR Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçının ardından Groenendijck: 'Müthiş bir galibiyet diyebilirim' Groenendijck: 'Müthiş bir galibiyet diyebilirim'

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:54:32. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement