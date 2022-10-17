Antalyaspor, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı - Son Dakika
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Antalyaspor, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı

17.10.2022 10:33
Antalyaspor, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet özlemini 6 haftaya yükseltti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, galibiyet özlemini 6 haftaya yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, 10 haftası geride kalan ligin en son 3'üncü haftasında galibiyet alırken, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı oldu.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Akdeniz derbisinde deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-2 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, cuma günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Kırmızı beyazlılar İstanbul temsilcisi karşısında kazanarak ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, takıma verdiği izin sonrası soluğu İstanbul'da aldı. Şahin, ligin 11'inci haftasında cuma günü Başakşehir - İstanbulspor maçını tribünden takip etti. Nuri Şahin'in maçta bol bol not tuttuğu görüldü.GALİBİYET ÖZLEMİ 6 HAFTAAntalyaspor, ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi ile 7 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip ligin 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 yendikten sonra galibiyet yüzü göremedi. Antalyaspor, Gaziantep FK'ya (5-2), Kasımpaşa'ya (2-0), Kayserispor'a (1-0), Adana Demirspor'a (3-0) ve Corendon Alanyaspor'a (3-2) kaybederken; sadece Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı. Antalyaspor, son 6 haftada sadece 1 puan toplayabildi.

Antalyaspor, son 6 hafta baz alındığında topladığı 1 puanla ligin en az puan toplayan takımı oldu. Kırmızı-beyazlıları 2 puan toplayan Ümraniyespor ile 5'er puan toplayan Gaziantep FK, Giresunspor ve Sivasspor takip etti.


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Antalyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı Antalyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi Mersin haberi! SPOR Akdeniz derbisinde taraftarlar birbirine girdi
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, son 6 haftanın en az puan toplayan takımı - Son Dakika

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