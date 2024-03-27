Antalyaspor Sutopu Takımı U17 Türkiye Şampiyonası\'nda Finale Yükseldi

Antalyaspor Sutopu takımı, grubunda U17 Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı karşılaşmaların ardından adını finale yazdırma başarısını gösterdi.
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar U17 Türkiye Şampiyonası 14-17 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. 2 grupta toplam 12 takımın mücadele ettiği müsabakalara katılan Antalyaspor sutopu takımı grubunda kazandığı karşılaşmaların ardından adını finale yazdırma başarısını gösterdi. Çapraz eşleşmelerin yaşandığı final maçlarının ardından dördüncü sıraya yerleşen kırmızı beyazlılar Ankara'dan önemli tecrübelerle ayrıldı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı maçlarda ilk gün İzmir Büyükşehir Belediyesi takımına 25-2 kaybederek kötü bir başlangıç yapan akrepler; havuza girdikleri ikinci gün Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü ve Adalar Su Sporları Kulübü takımlarını sırasıyla 19-7 ve 21-6'lık skorlarla mağlup etti. Üçüncü gün Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Eskihisar Su Sporları ve Yelken Spor Kulübü takımlarına karşı skor mücadelesi veren Antalyaspor 12-8 ve 26-11'lik galibiyetler elde ederek üçüncü günü de 2'de 2 yaparak tamamladı.
Şampiyonadaki tek Antalya temsilcisi olan ve toplam 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet kazanan Antalyaspor grubunda ikinci sırayı alarak dördüncü gün oynanan yarı final müsabakasında diğer grubun birincisi olan Dalton Koleji Spor Kulübü ile karşılaştı. Kolej ekibine karşı 9-17 mağlubiyetle ayrılan ve üçüncülük/dördüncülük müsabakasında Galatasaray'ın rakibi olan kırmızı beyazlılar Galatasaray karşısında havuzdan 4-15 mağlup ayrılarak U17 Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı.
U17 Türkiye Şampiyonası'nda final heyecanı yaşayan Antalyaspor'un genç sutopu sporcuları, yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak olan U19 Türkiye Şampiyonasında ve Büyük Kadınlar 1.lig Final müsabakalarına kendilerinden yaşça büyük ve tecrübeli rakiplerine karşı mücadele edecek. - ANTALYA
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