Antalyaspor, Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Antalyaspor, Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

27.04.2022 15:48
Antalyaspor, Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirterek, "Yenilmezlik serisini orada sürdürmek istiyoruz.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirterek, "Yenilmezlik serisini orada sürdürmek istiyoruz." dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayserispor maçına galibiyet hedefi ile çıktıklarını söyledi.

Rakiplerinin çok iyi oynadığına dikkati çeken Çetin, galibiyeti Kayserispor'un hak ettiğini, aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını kaydetti.

Avrupa kupalarında oynama hedeflerinin devam ettiğine dikkati çeken Çetin, üstteki takımlarla 1 puan daha farkı kapattıklarını, önlerindeki her maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Trabzonspor'un Süper Lig'i başından itibaren domine eden bir takım olduğunu vurgulayan Çetin, "Tartışmasız Türkiye'nin en kuvvetli kadrosuna sahip ve istikrarlı bir şekilde iyi oynuyorlar. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtma peşindeyiz. Yenilmezlik serisini orada sürdürmek istiyoruz. İnşallah bir gün bize de şampiyonluk maçına çıkmak nasip olur. Trabzon şehrini ve seyircini takdir ediyorum. Umarım stada gelenler keyifli bir maç izler." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Antalyaspor, Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

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Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Aziz Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Trabzonspor karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Son Dakika


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