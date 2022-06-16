Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım

Trabzonspor ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda ettiğini açıkladı. Nwakaeme, ayrıldığını Instagram'da paylaştığı bir hikaye ile açıkladı:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."

ŞAMPİYONLUĞUN KAHRAMANLARINDAN

Süper Lig'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Nwakaeme bu sezon şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor ile yollarını ayırdı. 2018 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen yıldız kanat oyuncusu bu sezon 36 maçta 15 gol 11 asistle kaydederek şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.