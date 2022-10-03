Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika
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Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı

03.10.2022 11:39

Arabistan Ligi ekiplerinden Al Raed'i çalıştıran Marius Sumudica, Al Adalh'ı 2-1 yendikleri maçın ardından taraftarların da kendisine eşlik etmesiyle dans etti. Ülkemizde Gaziantep FK'yi çalıştırdığı sıralarda Trabzonspor maçı sonrası da dans eden Sumudica eleştirilmişti.

Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, Arabistan Ligi'nde şovuna devam ediyor.

GALİBİYET SONRASI DANS ETTİ

Al Raed'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Al Adalh'ı mağlup ettikleri maçın ardından statta dans etti. Taraftarların da kendisine eşlik ettiği anlarda, Rumen çalıştırıcı galibiyeti doyasıya kutladı. Sumudica'nın yönetimindeki Al Raed, ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE'DE DE YAPMIŞTI

2019-2020 sezonunda Trabzonspor maçı sonrası da dans eden Sumudica, o dönem yoğun eleştiri almıştı. Bordo-mavili kulüp yöneticileri, Sumudica'nın kendilerine doğru dans ettiğini öne sürerek tepki göstermişti.

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Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika
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