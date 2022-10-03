Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica, Arabistan Ligi'nde şovuna devam ediyor.
Al Raed'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Al Adalh'ı mağlup ettikleri maçın ardından statta dans etti. Taraftarların da kendisine eşlik ettiği anlarda, Rumen çalıştırıcı galibiyeti doyasıya kutladı. Sumudica'nın yönetimindeki Al Raed, ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor maçı sonrası da dans eden Sumudica, o dönem yoğun eleştiri almıştı. Bordo-mavili kulüp yöneticileri, Sumudica'nın kendilerine doğru dans ettiğini öne sürerek tepki göstermişti.
Son Dakika › Spor › Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı - Son Dakika