Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi

Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi
21.02.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturmasında 32 kişi gözaltına alındı. Rakip takım lehine bahis oynadıkları belirlenen yöneticiler nedeniyle dosya şike kapsamına alınırken, 13 kulüp için küme düşme ihtimali gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturmasında, İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Süper Lig ve 1. Lig kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

33 şüpheliden 32'si yakalanarak emniyete götürülürken, firari bir şüpheli aranıyor. Gözaltına alınan isimlerin, kendi yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip takımın kazanmasına yönelik bahis oynadıkları dile getirildi.

İŞ BAHİSTEN ŞİKEYE DÖNDÜ

Daha önce hakemler, futbolcular ve teknik adamlar üzerinden yürütülen operasyon, bu kez yöneticilere sıçradı. Süper Lig ve 1. Lig'deki kulüpleri mercek altına alan savcılık, yeni dalgadaki şüphelilerin doğrudan kendi maçlarının sonuçlarına etki edecek şekilde, 6222 sayılı kanunun 11. Maddesine muhalefetten soruşturulması olayı resmen bir "şike" dosyasına dönüştürdü.

TFF, YARGIYI BEKLEYECEK

Kendi takımlarının aleyhine bahis oynamak Disiplin Talimatı'nın (FDT) 56. Maddesi gereğince sadece kişileri değil, kulüpleri de doğrudan bağlıyor. İlgili maddeye göre; şike eyleminin tespiti hâlinde, suça karışan takımların bir alt lige düşürülmesi yaptırımı çok net. Federasyon, yakın geçmişte Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bahis ve müsabaka sonucunu etkileme incelemelerinde TFF, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararının beklenmesine hükmetmişti.

PARA TRAFİĞİNE BAKILACAK

Federasyonun yine 'yargı kararını bekleme' teamülünü uygulaması bekleniyor. Yasa dışı bahis soruşturmasını başlatan eski Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde "Bahis kişileri ilgilendirir. Şike oluşması için para trafiğine bakmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle şüphelilerin "para trafiğini" derinlemesine mercek altına alacak ve bir usulsüzlük tespit etmesi halinde, mahkemeye şikeden sevklerini gerçekleştirecek.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Yürütülen operasyon kapsamında, elde edilen bulgulara göre şike yaptığı tespit edilen yöneticilerin bağlı olduğu kulüplerin küme düşme cezası ile karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR 13 KULÜPTEN 33 YÖNETİCİ

Giresunspor (9): Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Yunus Emre Demirkol

Konyaspor (7): Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper

Antalyaspor (5): Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Adana Demirspor (3): Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Alanyaspor (2): Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler

Denizlispor (2): Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Ankaragücü (1): Adem Başbilen

Yeni Malatya (1): Ahmet Topdağ

Kocaelispor (1): Orhan Dönmez

Bodrumspor (1): Caner Tuna

G.Birliği (1): Süleyman Yurtseven

Göztepe (1): Enes Memiş

Sivasspor (1): Yasin Ocak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü
CHP’li başkan partiden ihraç edildi CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
Epstein bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmıştı İngiltere’de eski Prens Andrew’un taht sırasından çıkarılabileceği iddiası Epstein bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmıştı! İngiltere'de eski Prens Andrew'un taht sırasından çıkarılabileceği iddiası
Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı

21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Goller üst üste Konya’da Galatasaray’a büyük şok
Canlı anlatım: Goller üst üste! Konya'da Galatasaray'a büyük şok
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 21:56:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Aralarında Süper Lig ekipleri de var! Şike soruşturması kapsamında 13 takıma küme düşme tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.