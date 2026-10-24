Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde yarın evinde 5. sıradaki THY'yi ağırlayacak - Son Dakika
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Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde yarın evinde 5. sıradaki THY'yi ağırlayacak

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Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi\'nde yarın evinde 5. sıradaki THY\'yi ağırlayacak
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Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray ve Afyon Belediye Yüntaş'ı yenen Aras Kargo SK, yarın 16.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda THY ile karşılaşacak. Ligde 4 maçta 3 galibiyeti bulunan ev sahibi 4'üncü, aynı galibiyet sayısındaki THY ise 5'inci sırada yer alıyor.

SULTANLAR Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray ve Afyon Belediye Yüntaş'ı yenerek çıkışa geçen Aras Kargo SK yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Turgut Uzunçakmak, Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 250, 400 ve 600 TL'den satışa sunuldu.

Ligde 4 maçta 3 galibiyet alan İzmir ekibi 4'üncü sırada, aynı galibiyet sayısını elde eden THY ise 5'inci basamakta yer alıyor. Ligde aynı saatte Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Zerenspor'la karşılaşacak. Göztepe ise 13.00'te deplasmanda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkTürk Hava YollarıGalatasarayVoleybolAfyonİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aras Kargo SK, Sultanlar Ligi'nde yarın evinde 5. sıradaki THY'yi ağırlayacak - Son Dakika
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