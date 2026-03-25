Arda Güler: Dünya Kupası Hayalimiz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım oyuncusu Arda Güler, Romanya maçı öncesi Dünya Kupası'na katılmayı çok istediklerini açıkladı.

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı çok istediğini belirtti.

Arda Güler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Tüpraş Stadı'nda Romanya ile oynanacak maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, rakipleri Romanya'nın güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Hocaları Mircea Lucescu, daha önce Türkiye'de çalıştı. Gheorghe Hagi gibi efsane futbolcuları var. Tüm taraftarlarımız onu seviyordur. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. İnşallah halkımızı ve ülkemizi mutlu edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Hagi'ye büyük saygı duyuyoruz"

Romanya'nın eski efsane futbolcusu Hagi'ye benzetilmesine değinen Arda, "Hagi'ye büyük saygı duyuyoruz. Onun videolarını izlemiştim. Yarın umarım bizim için güzel bir maç olur. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Rumen oyuncular da Dünya Kupası'na katılmak için elinden geleni yapacak. O yüzden zor bir maç olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Romanya karşısındaki tur şansına değinen Arda, "Kolay bir maç olmayacak. Onlar için hayati bir maç. Böyle maçların favorisi olmaz. Sonunda bu tek maç. Onlar da elinden geleni yapacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Arda, A Milli Futbol Takımı'nın son olarak Dünya Kupası'na 2002 senesinde katılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"2002 Dünya Kupası'na katıldığımızda daha dünyada değildim. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiğimizden beri tek hayalimiz, Dünya Kupası'na gidebilmekti. Çok güçlü bir jenerasyonumuz var. Hedeflediğimiz noktaya geldik. Çok heyecanlıyız ve tek hayalimiz Dünya Kupası'na gidebilmek."

"Dünya Kupası'na katılabilmekten güçlü bir motivasyon yok"

Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran milli oyuncu, "Dünya Kupası'na katılabilmekten güçlü bir motivasyon yok. Tek maç üzerinden oynamamız bir baskı gibi görünüyor olabilir. Bu seviyelerde kulüp takımlarıyla daha önce oynadığımız için buna hazırlıklıyız." dedi.

Dünya Kupası'na gitmeyi çok istediğini belirten Arda, "İnşallah yarın güzel bir maç olur. Umarım bunun sonunda da Dünya Kupası'na katılabiliriz. Oraya oyuncu olarak gitmeyi çok istiyorum. Takım arkadaşlarım ve hocam da Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Bunun inanılmaz büyük bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu gidişatımızı sürdürürsek, daha güçlü bir futbol ülkesi oluruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın gelmesiyle güzel bir temel atıldığını aktaran genç futbolcu, "Keşke play-off oynamadan, direkt Dünya Kupası'na katılsak. Güzel şeyler zaman alır. Güzel bir gidişatımız var. Bu gidişatımızı sürdürürsek, daha güçlü bir futbol ülkesi oluruz." dedi.

Son zamanlarda formda olduğunu aktaran Arda, "İyiye giden bir grafiğim var. Birçok mevkide oynayabiliyorum. Bu vizyonumu geliştiriyor. Oyunun iki yönünü daha iyi oynuyorum. Biraz daha derin oynadığımda hocamın beklentileri farklı oluyor. Burada da 10 numara gibi oynadığımda hocamın beklentileri farklı oluyor. Ben de buna ayak uydurmaya çalışıyorum. Bunun beni geliştireceğine inanıyorum. Milli takımda nerede oynadığımızın bir önemi yok. Hocamız bizden daha iyi biliyordur. Aldığım dakikalardan çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'na katılacaklarına inandıklarını belirten Arda, "İnanç duygusu, takım içerisinde yüksek. İyi bir gidişatımız var. Daha önce büyük maçlar oynadık ve iyi sonuçlar aldık. Takım içerisindeki hava çok iyi." dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Real Madrid formasıyla Elche'ye yaklaşık 70 metreden attığı golü değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, "Çok özel bir gol oldu. Bunu birkaç kez denemiştim ama olmadı. Golü attığımda çok mutlu oldum. Bu tarz golleri atmak çok zor. İnşallah böyle goller atmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki bütün milli takımları yenecek kalitede olduklarını vurgulayan Arda, "Futbolda hangi sonuçların çıkacağını bilmiyoruz. Kadro kalitemiz iyi. Beraber oynama alışkanlığımız var. 2002 Dünya Kupası'na katıldığımızda kadroda çok fazla Galatasaraylı oyuncu vardı. Bu sene de çok fazla Galatasaraylı oyuncu kadroda. Onlar da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel başarılar elde ediyor. Avrupa'da mücadele eden birçok Türk futbolcu var. Beraber oynadığımız sürece her takımı yenebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Dünya Kupası'na katılacak olmanın çok özel bir his olduğunu aktaran Arda, "Dünya Kupası, en özel organizasyon. Oraya gitmeyi çok istiyoruz. Real Madrid de kulüpler seviyesinde oynayabileceğim en üst seviye. Orada oynamak, buradaki performansıma etki ediyor. Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bana katkı veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Arda Güler, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:43:26. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Güler: Dünya Kupası Hayalimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.