Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in bu gece Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki genç yıldızın talihsiz bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.
Soccer Champions Tour için Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Real Madrid, Arda Güler'in menisküs sakatlığı geçirdiğini ve tedavi için ABD kampından ayrılarak Madrid'e geri döndüğünü açıkladı.
Transferinin ardından antrenmanda sakatlanan Güler, Real Madrid'in oynadığı Milan ve Manchester United maçlarını kaçırmıştı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e nazar değdi! Kamptan apar topar ayrılıp geri döndü - Son Dakika