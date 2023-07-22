Arda Güler, dünya futbolunun takip ettiği Golden Boy listesinde 62 basamak birden yükseldi - Son Dakika
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Arda Güler, dünya futbolunun takip ettiği Golden Boy listesinde 62 basamak birden yükseldi

22.07.2023 14:52

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, Golden Boy ödülü sıralamasında 62 sıra yükselerek 16. sıraya yerleşti. İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen ödülde Bayern Münih'in Jamal Musiala birinci oldu. Arda Güler, listede yer alan tek Türk futbolcu oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Golden Boy ödülleri sıralamasında dev bir sıçrama yaptı. 18 yaşındaki yıldız, 62 basamak birden yükseldi ve 16. sıranın sahibi oldu.

78. SIRADAN 16. BASAMAĞA SIÇRADI

İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti. Haziran ayında 78'inci sırada yer alan milli futbolcu, İspanyol devine transferinin ardından 62 sıra birden yükseldi ve Temmuz ayında 16'ncı sırada yer aldı.

ZİRVE JAMAL MUSIALA'NIN

Öte yandan listenin ilk sırası ise Bayern Münih'in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'nın oldu. Arda Güler'in Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham 2'nci sırada bulunurken, bu isimleri Barcelona'dan Pablo Gavi takip etti. Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu Arda Güler olmuştu.

Arda Güler'den dev sıçrayış! Dünya futbolunun takip ettiği listede 62 basamak birden yükseldi
Arda Güler'den dev sıçrayış! Dünya futbolunun takip ettiği listede 62 basamak birden yükseldi
Arda Güler'den dev sıçrayış! Dünya futbolunun takip ettiği listede 62 basamak birden yükseldi
Arda Güler'den dev sıçrayış! Dünya futbolunun takip ettiği listede 62 basamak birden yükseldi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Şişirme pompası oldu maalesef,hoca çok zayıf diyor maalesef kiralık gidecek gibi. Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
500
Real Madrid taraftarının Arda Güler sevgisi! Yanındaki dünya yıldızlarını umursamadılar bile Real Madrid taraftarının Arda Güler sevgisi! Yanındaki dünya yıldızlarını umursamadılar bile

Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, dünya futbolunun takip ettiği Golden Boy listesinde 62 basamak birden yükseldi - Son Dakika


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