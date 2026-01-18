Arda Güler İspanya'yı salladı - Son Dakika
Arda Güler İspanya'yı salladı

18.01.2026 18:24
18.01.2026 18:24
Arda Güler İspanya\'yı salladı
Real Madrid'in Levante'yi 2-0 yendiği maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler, İspanyol basınında gündem oldu. İspanya basını, milli futbolcuyu yerlere öve öve bitiremezken, çarpıcı ifadeler kullandı.

La Liga 20. haftasında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yendi. İkinci yarının başında oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler, gösterdiği performansla mücadelenin seyrini değiştirdi ve maçın oyuncusu seçildi.

ARDA GÜLER İSPANYA'YI SALLADI

Karşılaşmanın ardından İspanya basını, Arda Güler'e övgü dolu yorumlarda bulundu. İşte Arda için yapılan o yorumlar...

"GÜLER OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Marca: "Türk oyuncu ikinci yarıda oyuna girdi ve oyunun seyrini değiştirdi. Real Madrid, Güler'de cesur bir oyun buldu; yuhalamalara rağmen topu istedi ve oyunlarına ritim ve sakinlik kattı. Mbappé bundan en çok faydalanan isim oldu ve tehlikeli pozisyonlara girmeye başladı. Bu da açılış golüne yol açan penaltı pozisyonuna neden oldu. Ayrıca kornerden gelen 2-0'lık golün asistini de yaptı. Güler gibi kornerden topu havaya kaldıran başka kimse yok; kafa vuruşu için cesaretini gösteren herkes için adeta bir hediye. Maskeli veya maskesiz aynı derecede etkili olan Asencio, skoru 2-0 yaptı."

Arda Güler İspanya'yı salladı

"ARDA YANGINI SÖNDÜRDÜ"

AS: "Türk oyuncunun oyuna girmesi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarlarının öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla dolu berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda ise iyi bir reaksiyon. Türk oyuncunun iyileştirici bir etkisi vardı; takımı omuzlarında taşıdı ve felakete doğru giden bir öğleden sonrayı tersine çevirdi. Sonra ilk gol geldi ve Madrid sendelemeye başladı. Kurtarıcılar arasında, Arda Güler'in yanı sıra, giderek daha güvenilir hale gelen Asencio ve ortalamanın çok üzerinde bir enerji seviyesine sahip Mastantuono da yer alacak.

Maça şüpheyle gelen Arda Güler, o dayanılmaz duruma son verdi. Türk oyuncu, takımın ritmini , hızını ve hatta moralini değiştirdi. Atmosferi aşan, kaleye şut çeken ve felaketle sonuçlanan ilk yarıda umut vadeden Mbappé'ye pas veren ilk oyuncu oldu. Fransız oyuncu, Türk oyuncudan aldığı pasla ceza sahasına doğru ilerlemeye çalışırken Dela tarafından düşürüldü . Bu da Mbappé'nin 30. golü ve genel gerginliğin sona ermesiyle sonuçlandı.

Gol, anında bir sakinleştirici etki yarattı. Bundan sonra Madrid, özürlerinin samimi görünmesini sağladı ve maçı neredeyse istediği gibi domine etmeye başladı. Her zaman hazır bulunan Güler'in ustalıkla kullandığı kornerde Asencio, güçlü bir kafa vuruşuyla golü attı ve galibiyeti perçinledi. Taraftarlar protestonun sona erdiğini ilan etti."

Arda Güler İspanya'yı salladı

"ONUN SAYESİNDE DAHA İYİ OYNADILAR"

Mundo Deportivo: "Türk oyuncu devre arasından sonra oyuna girdi ve hem maça hem de Real Madrid'e yeni bir soluk getirdi. Onun sahada olduğu süre boyunca Real Madrid'li oyuncular çok daha iyi oynadı."

"ARDA OYUNU CANLANDIRDI"

El Mundo: "Arda Güler oyunu canlandırdı. İkinci yarıda sahanın en iyisi oldu. Öğleden sonra Los Blancos adına kaleye ilk şutu attı ve maçın sonucunda kilit bir an olan penaltı pozisyonunda Mbappé'ye asist yaptı. Fransız oyuncu, Türk oyuncudan topu aldı, De la Fuente ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahası içinde düşürüldü. Penaltıdan sonra kulüp rahatladı."

Real Madrid, Arda Güler, Levante, İspanya, La Liga, Futbol, Spor

Arda Güler İspanya'yı salladı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • b4576567d b4576567d:
    Zaten heryer sallanıyor. Arda kim? 5 17 Yanıtla
  • ahmet mert soylu ahmet mert soylu:
    Hayret ardaya sallayanlar gözükmüyor 19 2 Yanıtla
  • Erol Çolak Erol Çolak:
    yolun açık olsun ARDA GÜLER 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arda Güler İspanya'yı salladı
