Arnavutluk'un Aday Kadrosu Açıklandı

Spor

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 16 Kasım'da Çekya ve 19 Kasım'da Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi, Sivasspor'dan Rey Manaj da yer aldı.

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, sıradaki iki maçın Arnavutluk Milli Takımı için önemine değinerek, gruplarının zor bir grup olduğunu ve iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Sylvinho'nun belirlediği 28 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari) ve Simon Simoni (Ingolstadt).

Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Andi Hadroj (Partizani), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Marash Kumbulla (Espanyol), Enea Mihaj (Famalicao).

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Amir Abrashi (Grasshoppers), Qazim Laçi (Sparta Prag), Feta Fetai (Lokomotiva Zagreb), Nedim Bajrami (Rangers), Ernest Muçi (Beşiktaş), Keidi Bare (Real Zaragoza)

Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Taulant Seferi (Bodrum FK), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Myrto Uzuni (Granada), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Rey Manaj (Sivasspor), Indrit Tuçi (Sparta Prag).

Arnavutluk'un grubunda Çekya ve Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan da bulunuyor.