Arne Slot'tan stat atmosferi ve Galatasaray hakkında çarpıcı itiraf - Son Dakika
Arne Slot'tan stat atmosferi ve Galatasaray hakkında çarpıcı itiraf

11.03.2026 00:20
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçının ardından konuştu. Galatasaray'ın kaliteli oyunculara sahip iyi bir takım olduğunu belirten Slot, ''Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı.'' dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'ın kaliteli oyunculara sahip iyi bir takım olduğunu ancak gelecek hafta İngiltere'de oynanacak maçı taraftarlarının da desteğiyle kazanacaklarını düşündüğünü söyledi.

'TIPKI GEÇEN MAÇTAKİ GİBİ'

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Maça aslında iyi başladık. Bir önceki maça göre de iyiydik. 3-4 an oldu bizim için. Bir tane boş kale denebilecek pozisyon kaçırdık ama golü bulamadık. Biz fırsat yakaladıktan 5 saniye sonra onlar pozisyon buldu ve golü attılar. Tıpkı geçen maçtaki gibi. Onlar pozisyon bulduğunda sanki son pozisyonları gibi değerlendirdiler. Bazen pozisyon buluyorsunuz, kaçtığında birçok pozisyon bulacak gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. 1-0 geriye düşünce işler daha da kötü oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

'BURASI ZOR BİR STADYUM, GALATASARAY ÇOK ŞANSLI'

Hollandalı teknik adam, Galatasaray stadındaki atmosfer hakkında konuşarak, 'Burası çok zor bir stadyum. Konsantre olmak ve iletişim kurmak zor. Galatasaray böyle bir atmosfere sahip olduğu için çok şanslı. İyi bir takım ve iyi oyuncuları var ve her zaman fırsat bulabilecek bir takım. Juventus'a 5 gol attılar, bu da onların neler yapabileceğinin kanıtı oldu. Bizim kaleciyle birebir kaldığımız pozisyonumuz oldu ama atamadık. Gol attıkları için onları takdir ettiğim gibi savunmadaki başarılarından dolayı da onları tebrik etmem lazım. Kalecileri 1-0 öne geçtikten sonra önemli kurtarışlar yaptı. İkinci kez buradan 1-0 yenik ayrılıyoruz. Ama güzel taraf ikinci maçı evimizde oynayacağız. Taraftarımız buradakine benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Evimizde normal koşullarda, taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'VAR KARARININ DOĞRU OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ'

VAR kararıyla iptal edilen gol hakkında hakemlerle konuşup konuşmadığına yönelik gelen bir soruya İngiliz ekibinin teknik direktörü, "Hakemlerden bir açıklama gelmedi. O an onlarla iletişime geçmek çok zor. Farklı fikirler duydum pozisyonla ilgili. Ama bu VAR kararının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birçok korner ve frikikte hakem Galatasaray lehine faul verdi" cevabını verdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDE OLACAĞIZ'

Liverpool'un eski futbolcusu Jamie Carragher'ın eşleşme sonrasında Galatasaray'ı eleyeceklerine dair yaptığı yorumun hatırlatılması üzerine Arne Slot, şunları dile getirdi: "Carragher bir yorumcu. Konumu itibarıyla güçlü fikirleri olması gerekiyor. O yüzden böyle söylemiştir. Şansımız şu kadar, bu kadar diyemem. Galatasaray'ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada oluşturduğumuz kadar pozisyon oluşturursak sonuç alabiliriz. Galatasaray iki maçta da gösterdi ki bize gol atma kapasitesine sahipler. Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield'da oynayacağımız için mutluyum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Dünyaya ilk defa gözünü açmış gibi olmuş bu. Orada taraftarsız olacak diye sevinmesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
