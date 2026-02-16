Arsenal, Filistin Eleştirisiyle İlgili Çalışanın İşine Son Verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Filistin'de yaşananlar nedeniyle İsrail'i eleştirdiği için işine son verdiği Mark Bonnick, İsrail'in yasa dışı işgali ve apartheid rejimi hakkında konuşanların susturulduğunu söyledi.

Kuzey Londra ekibinde 22 yıl malzeme sorumlusu olarak çalışan ve İsrail'in Gazze'de soykırımını sosyal medya üzerinden eleştirdiği için Aralık 2024'te işten çıkarılan 62 yaşındaki Bonnick, süreçle ilgili Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.

Kötülükler ve yanlışlar hakkında herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Bonnick, "Güney Afrika'daki apartheid (ırk ayrımcılığı) hakkında konuşuyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgali hakkında konuşuyoruz. Ama ne zaman siyonist İsrail'in yasa dışı işgali ve apartheid rejimi hakkında konuşsak, susturuluyoruz." dedi.

Arsenal'a karşı başlattığı hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Bonnick, "Haziran ayında arabuluculuğa gideceğiz. Bunun 2028'e kadar sürebileceğini söylediler. Yaşananlar utanç verici. Arsenal'ın bu süreci yönetme biçimi iyi değildi. Umarım bundan sonra bunu nasıl yürüttüklerini tekrar gözden geçirirler. Siber zorbalıkla nasıl başa çıktıklarına bakarlar, ki bu da işin bir parçası." ifadelerini kullandı.

"Polis kapımı hiç çalmadı. Bunların hepsi saçmalıktı"

Süreçte gazeteler ve medyanın tamamen antisemitizme odaklandığını aktaran Bonnick, "Hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde, antisemitizm olmadığı kanıtlandı." dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarının tamamen politik olduğunu savunan Bonnick, "İngiltere Futbol Federasyonu bana hiç geri dönmedi. Polis kapımı hiç çalmadı. Bunların hepsi saçmalıktı. Bristol Üniversitesinden David Miller'ın davasını emsal gösterdim. O bir akademisyen, öğretim görevlisiydi. Bir kadın, onun akademisyen olduğunu söyledi ve ben de 'Ne, kalın kafalı adamın görüşü olamaz mı? Eşitlik nerede?' dedim." ifadelerini kullandı.

Bonnick, disiplin kuruluna Arsenal'ın kendi futbolcusu Mohamed Elneny için yaptığı "kendi görüşüne sahip olma özgürlüğüyle" ilgili açıklamayı da hatırlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana 'Bunu nereden buldun?' dediler. İnternetten buldum dedim. Gidip bakarsanız, bu sizin kendi açıklamanız. Arsenal bu açıklamayı yaptı, gidip bakın. Bir toplantı yaptık, sizi odadan çıkarıyorlar ve 10 dakika süreceği söyleniyor. Tüm bilgiler orada mı? Her şey oradaydı. Kimse yeni bir kanıt sunmadı veya gerçek anlamda yeni bir yorum yapmadı. Ben yorum yapmaya çalıştım, susturuldum. Bunu yapan adam, 'Hayır, bunu duymak istemiyorum.' dedi."

Güvenlik görevlilerinden biri gerçekten çok üzgündü çünkü güvenlik görevlileriyle ve oradaki çoğu insanla aram iyiydi. 'Gerçekten üzgünüm. Geçiş kartını almam gerekiyor.' dedi. İçeri girip çıkabilmeniz için aracınızın camında bir kart olması gerekiyor. Kartı ayın 20'sinde aldı; ben henüz kovulmamıştım ama sanırım bu neyin geleceğine dair bir göstergeydi. ve Noel arifesinde, 24 Aralık'ta kovulduğum söylendi."

"Federasyon, yorumlarımı 'siyasi' buldu"

Futbol Federasyonunun yönergesinde yer alan "Futbol Federasyonu, herhangi bir platformda yapılan herhangi bir kamuoyu yorumunun kışkırtıcı ve rahatsızlık verici olduğunu düşünürse, bunu dikkatle incelemekten ve gerekli gördüğü durumlarda harekete geçmekten başka bir seçeneği olmayacaktır." maddesini paylaşan Bonnick, şunları kaydetti:

"Federasyonun incelediğini duymuştum. 'Kick It Out'un (İngiliz futbolunda ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla kurulmuş organizasyon) incelediğini duymuştum. Hiçbir yanlışlık bulmadılar, antisemitizm bulmadılar. Arsenal, federasyona gitmekle yükümlüydü; bize bunu hiç söylemediler, yanıtları da söylemediler. Federasyon yorumlarımı 'siyasi' buldu."

Korku yüzünden insanların konuşamadığını savunan Bonnick, "Pep ile ilgili gördüğüm ilk şey, yangını söndürmek için su taşıyan küçük kuş gibiydi. Ben böyle hissettim. Büyük bir fark oluşturmayacağım ama küçük de olsa katkı sağlayabilirim. Belki bir damla, çağlayana yol açar. Pep'in konuşması harikaydı." ifadelerini kullandı.

Mohamed Elneny ne paylaştı?

Arsenal'ın o dönemde formasını giyen Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, 2021 yılında sosyal medya hesabından, "Kalbim, ruhum ve desteğim seninle Filistin" mesajını paylaştı.

Sponsorlardan birinin bu paylaşıma tepki göstermesi üzerine kulüp, "Oyuncularımız kendi sosyal medya platformlarında görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir. Ancak oyuncumuza, kulübün bu konudaki tarafsızlığını ve paylaşımının oluşturduğu hassasiyetleri hatırlatmak için kendisiyle görüştük." açıklamasını yaptı.

Bonnick'in paylaşımları

Mark Bonnick, 2024 yılının kasım ve aralık aylarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Evet, her şey Yahudi üstünlüğü ve toprağı paylaşmak istememeyle ilgili. Etnik temizlik"

"Neden diğer topluluklardan daha fazla korunmaları gerekiyor? Bazıları bunu, Yahudi topluluklarının kendilerini diğerlerinden üstün görmelerinin bir sorunu olarak görüyor"

"Hamas, ekim ayında tüm rehineleri serbest bırakmayı teklif etti. Siyonist İsrail reddetti. Zulüm kompleksi"

"Onları terk ettiniz. Onları eve getirmekten kaçındınız. Sessizliğiniz kulakları sağır ediyordu. Şimdi başkalarının bağırmasını istiyorsunuz. Ahlak, dürüstlük, doğruluk yok. Kabil'in işareti."

Bonnick, "Kabil'in işareti" ifadesinin, İsrail'in o dönemki savunma bakanı Yoav Gallant'ın bir önceki ay yaptığı açıklamadan alıntı olduğunu ifade etti.