Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'ye dönüşü şaşkınlık yaratan ancak sezona iyi bir giriş yaptığı için camiayı umutlandıran Vitor Pereira, Gaziantep FK yenilgisi sonrası bir kez daha topun ağzında. Kamuoyu, Portekizli teknik adamla devam edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

YÖNETİM SESSİZ KALDI

Fenerbahçe yönetimi, Karagümrük'ten Farioli ile görüşüldüğü iddialarına bir yalanlama ihtiyacı duymamıştı.

MESUT SİLDİ

Gaziantep karşısında skoru 1-1'e getiren golü atan Mesut Özil'in sevinci de Pereira ile köprüleri attığı şeklinde yorumlandı. Özil, kollarını açarak bekleyen Pereira'yı pas geçip takım arkadaşlarıyla attığı golü kutladı. Bu hareket de "Özil, Pereira'yı sildi" yorumlarına neden oldu.

HER TÜRLÜ YOLCU

Ajansspor'dan Aygün Özipek'in haberine göre; Beşiktaş derbisi Vitor Pereira'nın kaderini değiştirmeyecek. Pereira, derbi kazanılsa dahi gönderilecek. Portekizli teknik adamın ikinci Fenerbahçe macerası devre arasında son bulacak.

YERİNİ BİLİC ALIYOR

Fenerbahçe'nin düşündüğü isim ise Slaven Bilic. Hırvat hoca Çin'den ayrılıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic'in Fenerbahçe'de görev yapmaya istekli olduğu ifade edildi. Fanatik muhabiri Gökmen Özcan da Aygün Özipek gibi Fenerbahçe'nin Bilic'le görüştüğünü yazdı.