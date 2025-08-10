Artvin\'de Off-Road Yarışları Heyecanı

Artvin'in bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen 8. Uluslararası Off-Road Yarışları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarış sırasında takla atan ve pist dışına çıkan araçlar, izleyicilerin yüreklerini ağzına getirdi.

Artvin Off-Road Kulübü tarafından organize edilen yarışlara; Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Irak'ın yanı sıra Erzurum, Giresun, Trabzon, Rize, Iğdır, Kars ve Artvin'in çeşitli ilçelerinden toplam 52 ekip katıldı.

Ekipler, araçlarının motor gücüne göre S1, S2, S3, S4 ve genel klasman kategorilerinde zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan, 3 kilometre uzunluğunda ve 8 engel ile 49 kapıdan oluşan parkurda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Parkuru tamamlayamayan araçlar iş makineleri yardımıyla pistten çıkarıldı.

Yarışlara çok sayıda izleyici yoğun ilgi gösterirken, organizasyonda ufak çaplı kazalar da meydana geldi.

S1 kategorisinde yarışan bir sürücü, lastiği patlamasına rağmen yarışa devam ederek parkuru başarıyla tamamladı. Bir başka yarışçı ise kontrolü kaybederek aracıyla takla attı.

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Hakan Karataş, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün 8. Uluslararası Off-Road Oyunları'ndayız. 4 ülkeden ve 22 ilden toplam 52 araçla yoğun bir katılım var. Bu yıl hem yarışçı hem seyirci açısından büyük bir ilgi görüyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Kazasız belasız, güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Parkurumuz tamamen hız parkuru. 3 kilometre uzunluğunda, 8 engel ve 49 kapıdan oluşuyor. Araçlarımız zorlu bir mücadele içinde" ifadelerini kullandı. - ARTVİN