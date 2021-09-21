Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda sürpriz yaşandı.

Sacha Boey, Berkan Kutlu, Cicaldau, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

DIAGNE BU KEZ KADRODA

Alanyaspor maçında disiplinsiz tavırları nedeniyle kadroya alınmaya Mbaye Diagne, affedildi. Senegalli forvet kadroda.

"YOĞUN FİKSTÜR"

Galatasaray'dan kadro tercihleriyle ilgili bilgilendirme geldi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira'nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı" ifadeleri kullanıldı.