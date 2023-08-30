Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk maçı da 3-2 kazanmanın avantajıyla Devler Ligi'nde gruplara kaldı.
Galatasaray'ın Molde'yi iki maçta da mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması sevinçle karşılanırken, Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Norveç ekibi karşısında sergilenen kötü futbola tepki gösterdi.
Sahasında sergilediği tatmin etmeyen oyundan teknik direktör Okan Buruk'u sorumlu tutan çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Gerek oyuncu değişikliklerinin geç kalması gerekse yeni transferlerin takıma uyumlarındaki gecikme nedeniyle Okan Buruk'u istifaya davet ettiler. Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde;
Son Dakika › Spor › Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler - Son Dakika