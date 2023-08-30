Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler - Son Dakika

Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler

Son Güncelleme: 30.08.2023 00:34

Galatasaray 3-2'nin rövanşında Molde'yi evinde 2-1'lik skorla geçerek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırken oynadığı kötü futbol ise tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden Sarı-Kırmızılı takımın oynadığı futbola tepki gösteren taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti.

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk maçı da 3-2 kazanmanın avantajıyla Devler Ligi'nde gruplara kaldı.

OYNANAN KÖTÜ FUTBOL TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın Molde'yi iki maçta da mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması sevinçle karşılanırken, Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Norveç ekibi karşısında sergilenen kötü futbola tepki gösterdi.

İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Sahasında sergilediği tatmin etmeyen oyundan teknik direktör Okan Buruk'u sorumlu tutan çok sayıda taraftar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Gerek oyuncu değişikliklerinin geç kalması gerekse yeni transferlerin takıma uyumlarındaki gecikme nedeniyle Okan Buruk'u istifaya davet ettiler. Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şu şekilde;

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler - Son Dakika
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