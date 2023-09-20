Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor - Son Dakika

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor

Son Güncelleme: 20.09.2023 13:42

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Kopenhag karşısında çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak. Okan Buruk'un bu karşılaşmada yeni transfer Hakim Ziyech'e ilk 11'de ilk kez şans vermesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un düdük çalacağı mücadele saat 19:45'te başlayacak. Sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığı Galatasaray'da UEFA kadrosuna ismi yazılmayan tek isim Halil Dervişoğlu.

AVRUPA'DA 309. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 453 gole engel olamadı.

5. KEZ DANİMARKALI RAKİP

Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı. Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.

GALATASARAY SON 4 GRUPTAN ÇIKAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 116 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü. Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Toreira, Mertens, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, Diks, ,Lerager, Claesson, Falk, Gonçalves, Larsson, Achouri

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Son Dakika Spor Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor - Son Dakika
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