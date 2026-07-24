Kayserispor'da Hedef Süper Lig'e Dönüş - Son Dakika
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Kayserispor'da Hedef Süper Lig'e Dönüş

Kayserispor\'da Hedef Süper Lig\'e Dönüş
24.07.2026 10:16  Güncelleme: 10:17
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Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig'e dönmek olduğunu belirtti. Takımda büyük değişim yaşandığını, yepyeni bir kadro kurulduğunu ve taraftarlardan sabır istediğini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Hedefimiz bir an önce bu ligden tekrar ait olduğumuz yere dönebilmek. Yepyeni kadroyla takımımızı yukarıya çıkarmak için bütün çalışmaları yapacağız" dedi.

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da Teknik Direktör Atila Gerin ile Sportif Direktör Seyit İçgül, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hazırlıklar ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sezon hedeflerinin ait oldukları Süper Lig'e dönmek olduğunu söyleyen Atila Gerin, "Kayserispor geçen sene Süper Lig'den, 1. Lig'e düştü. Bizim de hedefimiz bir an önce bu ligden tekrar ait olduğumuz yere dönebilmek. Onun için zaten buraya geldim. Kayserispor beni tercih etti, ben Kayserispor'u bu şekilde tercih ettim. Geldiğimizde geçen seneden kalan bir kadro vardı. 18-19 futbolcunun sözleşmesi devam ediyordu. Fakat 20 günlük süreçte bu oyuncuların 11-12'si ayrıldı. 1-2'si de kendi tercihleri doğrultusunda ayrılma durumundalar. Biz şu anda yepyeni bir takım kurup, yeni bir heyecanla yeni bir aidiyet duygusuyla takımımızı tekrar yukarıya çıkartmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız. Şu andaki yaptığımız ilk iş kadro planlaması, kadro mühendisliği yani kadromuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Yepyeni bir takım oluşuyor. Yönetimimiz yeni bir takım kurmak için canla başla çalışıyor. Biz de onlara teknik olarak bütün bilgileri sunuyoruz. Bu iş birliği içinde inşallah en iyi kadroyu kurup taraftarlarımıza iyi bir Kayserispor izlettirip, sonuca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Taraftarlarımız bize güvensin"

Taraftarların ve Kayserililerin kendilerine inanıp, güvenmelerini istediklerini belirten Gerin, "Şunu söylemek isterim, sezon açılışından beri 20 günlük süreçte çok bir değişim oldu. Oyuncu değişimi oldu. Kayserispor'da oynamak istemeyen birçok oyuncu sözleşmesini feshetti. Birçok oyuncu da ayrılma sürecine girdi. Başka takımlara gitmek istediklerini söylediler. Dolayısıyla biz de yeni bir takım kurmak istiyoruz. Burada oyuncularımıza biraz sabır gerekli. 15-20 gün zamanımız var. Normalde 40-45 günlük süreci şu anda 20 güne sıkıştırmak zorundayız. Taraftarlarımız ve Kayserililer burada yönetime, bize inanıp güvensinler. Yeni aldığımız oyunculara inanıp güvensinler. Biraz sabır göstersinler. Daha güzel günleri, daha güzel futbol, daha güzel bir Kayserispor göreceklerine eminim" ifadelerini kullandı.

Seyit İçgül: "Hedefimiz Kayserispor'u layık olduğu yere getirip, Süper Lig'e dönmek"

Kayserispor'un bütün imkanlarıyla Süper Lig'e yakışan bir takım olduğunu ifade eden Seyit İçgül de, "Sonunda döndük, dolaştık tekrar kendi yuvamıza geldik. Burası benim için ayrı bir yer, hem kendi memleketim hem kendi takımımız. Onun için son derece mutluyum. İnşallah burada da başarılı olup, uzun süre Kayserispor'a hizmet etmek istiyoruz. Takımlar düşebilir, çıkabilir ama son 10-12 yıla baktığımızda Kayserispor, 2015-2016'dan beri Süper Lig'de oynuyor ve Süper Lig'e de yakışan, hem şehir olarak hem ortam olarak hem tesis olarak hem stadyum olarak hem taraftar olarak Süper Lig'i hak ediyor diye düşünüyorum. Fakat önemli olan insanın düştüğü yerden de kalkabilmesi gerekiyor. Daha önce de bu takım düştü çıktı. Hedefimiz Kayserispor'u layık olduğu yere getirip tekrardan Süper Lig'e dönmek. Tabi geçen seneden biliyorsunuz bazı sıkıntılar oldu. Sağ olsun başkanımız, yönetim kurulumuz inanılmaz derecede çalışıyorlar. Özellikle maddi açıdan gerçekten ben görüyorum inanılmaz derecede gayret sarf ediyorlar. Şehirde inanılmaz derecede bir bütünlük oldu, parti ayrımı gözetmeksizin, belediyeler gözetmeksizin, sivil toplum kuruluşları gözetmeksizin hep beraber birlik beraberlik içinde oldu. Burada gerçekten Ali başkana da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü inanılmaz derecede bir bütünlük kazandırdı. Şu ana kadar gerçekten son bir haftaya kadar inanılmaz derecede borçlarla uğraşıldı. Çünkü 17-18 oyuncunun hepsi federasyona vermiş, paralarını aldığı halde fesihler oluştu. Bizim tam burada kalsın dediğimiz oyuncular gitti, feshetti veya bizim istediğimiz oyuncular, yabancı oyuncular gitmek istiyor, Süper Lig'de oynamak isteyen oyuncular var. Biliyorsunuz en büyük problem Süper Lig'den düştükten sonra en zor dönemleri yaşıyoruz açıkçası ama bunun üstesinden gelebilecek kapasitedeyiz. Özellikle kulüp ve camia olarak" şeklinde konuştu.

"Yeni bir takım oluşturuyoruz"

Takım olarak yeniden yapılanmaya gittiklerini aktaran İçgül, "Tekrardan yapılanmaya gittik. Yeni transfer politikamızla aslında geçen seneki kadro kalsaydı 5-6 oyuncu transfer etmek istiyorduk ama maalesef bizim istemediğimiz dışında gidenler oldu. Onun için yeni bir takım yapıyoruz. Bunun için de var gücümüzle hep beraber çalışıyoruz. Biraz geç oluyor ama inşallah bunu da başaracağız. Daha önce biz belli bir kadroyu korusaydık 5, 6'yı geçmeyi düşünmüyorduk. Şu anda temel kadrodan çok futbolcu arkadaşımız ayrıldı. 12-13 transfer yapmak istiyoruz. Bir de yabancı kontenjanımız var, biliyorsunuz artık 6+2 kontenjan oldu, 2004 ve üzeri onları da hesap etmek zorundayız. Elimizde geçen seneden oynamak istemeyen yabancı oyuncular var. Onları da inşallah bu hafta netleştirip ona göre kadromuza 2-3 daha oyuncu aldığımızda transferi kapatacağız diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'da Hedef Süper Lig'e Dönüş - Son Dakika

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