Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar\'ı konuşuyor

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EURO 2024'te F grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son maçında Çekya ile karşılaştı. Milliler, Cenk Tosun'un son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Türkiye'nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

Ay-yıldızlıların Çekya zaferi sonrası atılan manşetler şu şekilde;

La Gazzetta dello Sport: Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, Inter'in yıldızı Çalhanoğlu'nun da gol attığı yüksek tansiyonlu maçta Çekleri turnuva dışına iterek son 16 biletini kaptı.

Marca: Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı. Şans Çeklerin yanında değildi.

A Bola: 10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı.

AS: Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı.

Mundo Deportivo: 18 sarı, 2 de kırmızı kartla Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en çok kart gösterilen maçta Türkler, 10 kişilik Çekya'yı eledi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu.

RTE: Tosun'un geç gelen golü sonrası Türk lokumu.

The Irish News: Cenk Tosun'un galibiyet golü, 10 kişilik Çekler karşısında Türkiye için turu garantiledi.

The 42: Muhteşem Türkiye yine yükselişte! Nefes kesen akşamda 18 sarı kart, 2 kırmızı kart, 3 gol ve yerinden çıkan bir omuz...

Sports Mole: Montella'nın talebeleri, 10 kişilik Çekya karşısında dramatik bir zaferle EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi.

Daily Mail: Cenk Tosun'un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getirdi; 10 kişi kalan Çekler turnuvaya veda etti. Türklerin rakibi Avusturya.

The Standard: Çeklerin direnişi yetmedi, Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya kaldı.

Sky Sports: Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti; Çekler, Antonin Barak'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartla 20. dakikada ağır yara aldı.

Goal: Çek Cumhuriyeti için hayal kırıklığı! 10 kişi kalan Tomas Soucek ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesine rağmen Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya yükseldi.

France24: Türkiye gergin maçta Çekleri devirerek son 16 turuna uzandı.