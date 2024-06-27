Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar'ı konuşuyor - Son Dakika
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Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

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EURO 2024'te F grubundaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başaran Türkiye'nin bu zaferi ülkede olduğu gibi dış basında da büyük ses getirdi. Dikkat çeken manşetler atan Avrupa basını, golleri atan Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'u ön plana çıkardı.

27.06.2024 11:38
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EURO 2024'te F grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son maçında Çekya ile karşılaştı. Milliler, Cenk Tosun'un son dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Türkiye'nin Çekya galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

Ay-yıldızlıların Çekya zaferi sonrası atılan manşetler şu şekilde;

La Gazzetta dello Sport: Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, Inter'in yıldızı Çalhanoğlu'nun da gol attığı yüksek tansiyonlu maçta Çekleri turnuva dışına iterek son 16 biletini kaptı.

Marca: Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı. Şans Çeklerin yanında değildi.

A Bola: 10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

AS: Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı.

Mundo Deportivo: 18 sarı, 2 de kırmızı kartla Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en çok kart gösterilen maçta Türkler, 10 kişilik Çekya'yı eledi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu.

RTE: Tosun'un geç gelen golü sonrası Türk lokumu.

The Irish News: Cenk Tosun'un galibiyet golü, 10 kişilik Çekler karşısında Türkiye için turu garantiledi.

The 42: Muhteşem Türkiye yine yükselişte! Nefes kesen akşamda 18 sarı kart, 2 kırmızı kart, 3 gol ve yerinden çıkan bir omuz...

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Sports Mole: Montella'nın talebeleri, 10 kişilik Çekya karşısında dramatik bir zaferle EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi.

Daily Mail: Cenk Tosun'un uzatmalarda gelen golü, Vincenzo Montella'nın ekibine galibiyeti getirdi; 10 kişi kalan Çekler turnuvaya veda etti. Türklerin rakibi Avusturya.

The Standard: Çeklerin direnişi yetmedi, Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya kaldı.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar'ı konuşuyor

Sky Sports: Geç gelen zafer sonrası Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti; Çekler, Antonin Barak'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartla 20. dakikada ağır yara aldı.

Goal: Çek Cumhuriyeti için hayal kırıklığı! 10 kişi kalan Tomas Soucek ve arkadaşlarının kahramanca mücadelesine rağmen Türkiye, EURO 2024'te son 16'ya yükseldi.

France24: Türkiye gergin maçta Çekleri devirerek son 16 turuna uzandı.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar\'ı konuşuyor

Hakan Çalhanoğlu, Çek Cumhuriyeti, Cenk Tosun, Arda Güler, Avusturya, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atılan manşetleri görmeniz lazım! Avrupa yine Bizim Çocuklar'ı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Osman Koca: abi görünen köy klavuz istemez.takım çok kötü . .. 74 1 Yanıtla
    RagnarLothbrok: küfürsüz hayat ayransız döner gibidir kardeş. 4 1 Sivet Ok: Topu alan direk kaleye şut denemeli futbolcular buna çalıştırılmalı. Ayrıca ahlak edep medeniyet dersi verilmeli asla küfür edilmemeli. Küfür eden futbolcunun seviyesi düşüktür takıma alınmamalı. Türkiye halkına yakışmayan söylemlerden kaçınılmalı. 2 1
  • Muammer Gökçetin: İşte biz böyleyiz. Bir mağlubiyet dünyanın sonu, Bir galibiyet ise tüm sorunların sonu. 59 1 Yanıtla
  • Levent Sün null: Bir maç ile Avrupa şampiyonu, bir maç ile Avrupanın en kötü takımı. 37 1 Yanıtla
  • Mustafa bulut: Arkadaşlar Bır maç kazandık diye şişirmıyelım Rakip 10 kişi kalmış ona rağmen bizden iyi mücadele ettiler takımda hala çok eksiklerimiz var gol yerken çabuk gol yiyoruz atmak için çok zorlanıyoruz 34 2 Yanıtla
  • poyraz can: gergin olan ve ortamı boş yere geren çekler ve hakemdi 26 2 Yanıtla
  • ali öztürk: Arda parladı mı :) O da mı oyundaydı ? Hayret biz farkedemedik. Vay arkadaş yaa... 20 4 Yanıtla
  • Emin Erol: abartı hep takım iyi değil hep abartı ve yalan 19 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan: ya bırakın bu işleri sansimizla çıktık guruptan futbol yok ortada habire pof pofluyoruz zevk alan varsa söylesin takimdan 10 3 Yanıtla
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