Atılay Canel: "Oyunun hakimi bizdik"

Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Maç boyunca oyunun hakimi olduklarını söyleyen Canel, günden güne daha iyi olacaklarını da ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Oyuna istekli ve arzulu başladıklarını söyleyen Canel, "Oyunun hakimiyeti ve topun hakimiyeti tamamen bizdeydi. Maçın son dakikasında Pesic yüzde 100'lük bir pozisyon kaçırdı. İlk yarıda 2 sakat verdik. Durumlarıyla ilgili şu anda bilgi yok, onlar da belli olacak. İkinci yarıda golü de bulduk ama golden sonra biraz düşüş başladı. Her hafta üzerine koyarak giden bir ekibiz. Milli maç arası bize iyi gelecek. Bundan sonraki maçları üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Taraftarlarımıza daha güzel bir takım izletmek istiyoruz" diye konuştu.

"Her hafta deplasmandayız"

Avrupa hedefleri olduğunu ve bu hedefi 4 sene önce koyduklarını söyleyen Atılay Canel, "Lig uzun bir maraton. Biz bunu 4 sene önce de söyledik. Hedefimiz Avrupa" dedi.

Seyirci konusuna da değinen ve taraftarlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Canel, "Bu maç kendi sahamızda oynansaydı, bir bu kadar daha seyirci gelirdi. Biz her hafta evimizde oynamak istiyoruz ama şartlar gereği bu sene orada lig maçlarını oynamamız mümkün değil. Her zaman olduğu gibi her hafta deplasmandayız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL