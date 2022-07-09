Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz - Son Dakika
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Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz

09.07.2022 16:01

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Attila Szalai'nin paylaştığı İstanbul temalı video, sosyal medyada bazı kesimlerin tepkisini topladı. Macar futbolcunun videoda Arap kültüründen örneklere yer verdiği ifade edilirken, kullanıcılar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Türkiye'nin yanlış tanıtıldığını belirtti. Szalai'nin paylaşımı için yapılan, "Bir tek deve eksik" ve "Biz Arap değiliz" yorumlarının fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin savunma hattında Kim Min-Jae ile birlikte en önemli isimlerden olan Attila Szalai, yaptığı İstanbul temalı paylaşımla sosyal medyada bir kesim insanı ayağa kaldırdı.

"BİR TEK DEVE EKSİK"

Attila Szalai'nin özel olarak hazırlattığı videoda İstanbul'dan kesitler sunulurken, sosyal medyada kullanıcılar videoda Arap kültürünü temsil eden görüntüler kullanıldığını belirtti. Kısa sürede internette gündem olan Macar futbolcunun paylaşımına bir kesim insan büyük tepki gösterdi. Görüntülerde İstanbul'un yanlış tanıtıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Bir tek deve eksik" ve "Biz Arap değiliz" şeklinde yorumlar yaptı.

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Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz - Son Dakika
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