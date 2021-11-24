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Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı - Son Dakika

Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı

24.11.2021 13:18

- Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı Avcılar'da öğretmenler için koşu yapıldı Avcılar'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Başöğretmen Atatürk Koşusu' düzenlendi.

- Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı

Avcılar'da öğretmenler için koşu yapıldı

İSTANBUL - Avcılar'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Başöğretmen Atatürk Koşusu' düzenlendi. Çocuk ve yetişkinlerin içinde olduğu koşuda 66 sporcu soğuk havaya rağmen kıyasıya yarıştı.

Avcılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Başöğretmen Atatürk Koşusu' adıyla bir etkinlik düzenledi. Ambarlı Sahil'de gerçekleştirilen ve her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlik 2 kategoride düzenlendi. 5 çocuğun bir kilometre koştuğu yarışmayı Ecrin Güleyen, birinci bitirdi. Çocuk kategorisinde yarışmayı bitirenlere satranç takımı ile madalya verildi.

Daha sonra yetişkinler kategorisi gerçekleştirildi. Koşucular, Avcılar Sahil boyunca 4 kilometre gidiş, 4 kilometre geliş olmak üzere toplam 8 kilometre koşarak yarıştı. Erkeklerde yarışmayı Musa Açilov, kadınlarda ise Öğretmen Özlem Kırla birinci bitirdi. Yarışmanın ardından koşucular ödüllerini Belediye Başkanı Turan Hançerli'den aldı.

Yarışmanın ardından konuşan ve çocuk kategorisinde birinci gelen Ecrin Güleyen, "Birinci oldum, güzel geçti. Bir şey hissetmiyorum. Başta hava soğuktu, ama yarışınca ısındım. Heyecanlıydım ama şu an heyecanlanacak bir şeyin olmadığını gördüm" dedi.

Yarışmada ikinci olan Ege Yılmaz, "Çok güzel bir duyguydu, eğlenceli bir şeydi. Tüm öğretmenlerimin öğretmenler günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erkeklerde birinci gelen Musa Açilov, "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Organizasyon çok güzel olmuş, herkesin emeğine sağlık. Çok iyiydi, çok sıcak bir ortam oluşturmuşlar. Profesyonel sporcuyum ama üniversite nedeniyle çok koşu yapamıyorum" diye konuştu.

Daha sonra konuşan ve kadınlarda birinci olan Özlem Kırla da, "Koşu gruplarından sonradan haberim oldu, okul müdüründen izin alıp da geldim. Bana, birinci olup da gel demişti. Aslında öğrencilerim için koştum. Güzel bir etkinlikti, hava da soğuktu biraz ama mücadelemiz devam etti" şeklinde konuştu.

Ödül törenin ardından konuşan ve öğretmenler gününü kutlayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, "İki kategoride bugün öğretmenler koşusu yaptık. 8 kilometrelik bir parkurdu. 4 gidiş, 4 geliş. Çocuklarımız vardı, gençlerimiz vardı, ileri yaştan hemşehrilerimiz vardı. Kadınlar ayrı grup, erkekler ayrı grup bir koşu gerçekleşti ve çok başarılı bir koşuydu. Ben kazanan, kürsü yapan sporcularımızı kutladım. Ayrıca bu vesileyle öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık. Avcılar Sahil'de 8 kilometrelik güzel bir koşu parkuru var, bunu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Zeki, çevik, ahlaklı sporcularımızla, öğretmenlerimizle bu defa buluştuk ve bir koşu gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı
Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Turan Hançerli, Avcılar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avcılar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü koşusu yapıldı - Son Dakika
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