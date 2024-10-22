UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray'ın Elfsborg ile yapacağı maçı Slovenyalı Matej Jug, Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynayacağı maçı Fransız Clement Turpin, Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaşacağı maçı Alman Harm Osmers yönetecek. Ayrıca, RAMS Başakşehir'in NK Celje ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını Ukraynalı Oleksii Derevinskyi yönetecek.
23 Ekim Çarşamba
24 Ekim Perşembe
KONFERANS LİGİ
24 Ekim Perşembe
Son Dakika › Spor › Avrupa'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu - Son Dakika
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