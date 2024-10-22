Avrupa'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Avrupa'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

22.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:55
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Elfsborg ile yapacağı maçı Slovenyalı Matej Jug, Fenerbahçe'nin Manchester United ile oynayacağı maçı Fransız Clement Turpin, Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaşacağı maçı Alman Harm Osmers yönetecek. Ayrıca, RAMS Başakşehir'in NK Celje ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını Ukraynalı Oleksii Derevinskyi yönetecek.

AVRUPA LİGİ

23 Ekim Çarşamba

  • 17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya

24 Ekim Perşembe

  • 22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa
  • 22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya

KONFERANS LİGİ

24 Ekim Perşembe

  • 19.45 NK Celje - RAMS Başakşehir: Oleksii Derevinskyi, Ukrayna
Avrupa\'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu

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Son Dakika Spor Avrupa'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • OZKANLI Mikail:
    Fransız hakem iyi bir hakem değil umarım Fenerbahçe aleyhine kararlar almaz ama yine de endişeliyim 11 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş Kaybeder GS Kazanır FB Beraberlik Başakşehir de Yenilir 1 8 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Tüm Türk takımlarımıza başarılar 7 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    hangi ülkenin hakemi olursa olsun bize karşı hep tavırlı maç yönetiyorlar.sözümona adil ve uygar milletler 5 0 Yanıtla
  • Özgür Arslan:
    ben en az 2 takımımızdan galibiyet bekliyorum fenerin işi zor 1 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Tüm Takımlarımıza Başarılar Diliyorum. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Avrupa'daki takımlarımızın maçlarındaki hakemler belli oldu - Son Dakika
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