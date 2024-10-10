Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye\'den ayrılıyor

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Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe - Union SG maçının yayını sonrası programdan çıkan Akın, silahlı saldırıya uğrayarak ayağından iki ameliyat geçirmişti.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralanan Serhat Akın, 2 operasyon geçirdi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu, tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle üçüncü kez ameliyat masasına yatacak. Akın, rehabilitasyon sürecinin sonunda ise Türkiye'den ayrılacak.

ALMANYA'DA YAŞAYACAK

Serhat Akın, iyileştikten sonra temelli olarak doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek. Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Serhat'ın babası da silahlı saldırı sonrasında oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istedi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan sonra yaşamına Almanya'da devam edecek.