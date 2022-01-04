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AYBÜ Şampiyonlarını sevincini Genel Sekreter Öztürk ile paylaştı - Son Dakika

AYBÜ Şampiyonlarını sevincini Genel Sekreter Öztürk ile paylaştı

04.01.2022 17:51
AYBÜ Şampiyonlarını sevincini Genel Sekreter Öztürk ile paylaştı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Genel Sekteri Bünyamin Öztürk, Ankara'da üniversiteler arası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük ses getiren AYBÜ Spor Takımı kaptanlarının makamında kabul etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Genel Sekteri Bünyamin Öztürk, Ankara'da üniversiteler arası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük ses getiren AYBÜ Spor Takımı kaptanlarının makamında kabul etti.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde AYBÜ Spor Takımlarını kabul eden AYBÜ Genel Sekreteri Bünyamin Öztürk, öğrencileri tebrik ederken, aktif spor hayatlarına katkı sağlayabilecek üniversite faaliyetlerini ve ekipmanlarını nasıl daha fazla artırılabileceğine dair istişarelerde bulundu. Ziyarete, Futbol takım kaptanı Selahattin Özcan, Erkek Voleybol takım kaptanı Burak Osanmaz, Erkek Basketbol takımı kaptanı Necmettin Haydar Ercan ve Kadın Voleybol takımı kaptanı Tuğba Sayın ile öğrencilerin eğitimlerine büyük katkıları olan yıldız futbol takımı antrenörü Dr. Aydıner Bilirsin ve Spor Şube Müdürü Yaşar Karapınar katıldı.

Başarıyla AYBÜ'nün göğsünü kabartan öğrencilere ve antrenörlerine teşekkür eden Genel Sekter Öztürk, her daim ileriyi hedefleyen AYBÜ'nün kendisine ilke edindiği bilgi, irade, cesaret ve hız ilkeleriyle öncelikle başkentin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başta gelen üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğimi söyledi.

"Yıldız Takımlarımızın Efsane Skorları"

Ziyarette kendilerini kabul eden ve bu güne kadar her konuda destek olan Genel Sekreter Öztürk'e teşekkür eden Erkek Voleybol takım kaptanı Burak Osanmaz, şampiyonluk sevinçlerini Öztürk ile birlikte yaşamak istediklerini söyledi. Beraberinde getirdikleri madalyaları Öztürk'e hediye eden Osanmaz, "Müsabakası yapılan her karşılaşmadan namağlup olarak ayrıldık. Grup maçlarında Atılım Üniversitesine 3-2, TOBB ETÜ 3-1 ve Bilkent Üniversitesine karşı 3-0 skor elde ederek bir üst tura yükseldik. Yarı final maçında ise Çankaya Üniversitesi ile sahalara inip 3-2 galibiyet kazanarak finale yükseldik. En son final maçında Atılım Üniversitesi ile yarışarak 3-1 galibiyeti ile şampiyonluk kazandık" dedi.

Spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı Genel Sekreter Öztürk'e teşekkür eden Kadın Voleybol takımı kaptanı Tuğba Sayın'da, kendilerinin de erkek voleybol takımı gibi üniversitelerini gururlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öztürk'ün maçlarını takip ettiğini ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Sayın, "Grup maçlarında Ufuk Üniversitesi'yle girişilen mücadelede 3-0 skor ile sahadan ayrılan takımımız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini 3-2, Lokman Hekim Üniversitesini ise 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yarı Final maçını TED Üniversitesi ile yaparak burada da 3-0 skoruyla eşi benzeri görülmemiş başarısıyla final maçında yer almayı hak kazandık. Büyük bir katılım ile gerçekleştirilen final maçında Bilkent Üniversitesini 3-2 yenerek şampiyonluk kazanırken, üniversitemizin ismini de altın harflerle yazdırmayı başardık" diye konuştu.

Maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan AYBÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Genel Sekreter Sayın Bünyamin Öztürk'e öğrencileri adına teşekkür eden yıldız futbol takımı antrenörü Dr. Aydıner Bilirsin ise, şu bilgileri verdi:

"Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen 2. Lig müsabakalarında Erkek Basketbol takımımız da karşılaştığı tüm maçları kazanarak namağlup şeklinde şampiyon olmuştur. Grup maçlarında gerçekleşen skorlar ise şu şekildedir. AYBÜ 96-53 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, AYBÜ 97-44 Ankara Bilim Üniversitesi, AYBÜ 104-49 Ostim Teknik Üniversitesi, AYBÜ 69-66 TOBB ETÜ. Yarı final maçında ise Lokman Hekim Üniversitesine karşı 90-50 skor ile final maçına hak kazanan üniversitemiz 94-78 skor puanı ile Ufuk Üniversitesini mağlup ederek şampiyon olmuştur. Erkek Futbol takımımız ise finale kadar namağlup şeklinde sahalarda fırtına estirmiştir. Final maçını ise Çankaya Üniversitesine karşı 1 puan farkla kaybederek 2. olmaya hak kazanmıştır. Grup maçlarında edilen skorlar ise şu şekildedir. AYBÜ 6-2 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, AYBÜ 10-6 Lokman Hekim Üniversitesi. Yarı finalde ise; AYBÜ 8-4 Ufuk Üniversitesi. Final maçında, AYBÜ 6-7 Çankaya Üniversitesi." - ANKARA

AYBÜ Şampiyonlarını sevincini Genel Sekreter Öztürk ile paylaştı

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, voleybol, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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