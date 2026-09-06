Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bulgar smaçör Maria Koleva ile anlaştı. Son olarak Brezilya'da Praia Clube'de oynayan Koleva, daha önce Keçiören Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor formaları giymişti.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bulgar smaçör Maria Koleva ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Maria Koleva'ya Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında unutulmaz zaferlere imza atacağı muhteşem bir sezon diliyoruz" denildi. Son olarak Brezilya'da Praia Clube takımında görev yapan Koleva, daha önce ülkemizde Keçiören Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'da oynamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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