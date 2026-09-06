Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Bulgar smaçör Maria Koleva ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Maria Koleva'ya Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında unutulmaz zaferlere imza atacağı muhteşem bir sezon diliyoruz" denildi. Son olarak Brezilya'da Praia Clube takımında görev yapan Koleva, daha önce ülkemizde Keçiören Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor'da oynamıştı.