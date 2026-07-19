Aydın Büyükşehir Belediyespor Transferde İki İsimle Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Büyükşehir Belediyespor Transferde İki İsimle Anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Transferde İki İsimle Anlaştı
19.07.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Duygu Düzceler ve İlarya Zararsız ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'ne düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde iki oyuncuyla el sıkıştı. Mavi-beyazlılar, PTT Spor'dan eski pasörü Duygu Düzceler'i (36) yuvaya döndürürken, iç transferde libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosunda tuttu. İki voleybolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Aydın ekibinde 2018-2022 yılları arasında görev yapan Duygu, 4 yıl sonra kulübe döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.

Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Aydın, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor Transferde İki İsimle Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü İran Devrim Muhafızları Ordusu: Çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:12
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:35:05. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor Transferde İki İsimle Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.