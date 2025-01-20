Aydın\'da Oryantiring Şampiyonası Renkli Anlara Sahne Oldu

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Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde 2. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası yapıldı. Her iki ilçeye hareket getiren yarışmalar renkli anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aydın Valiliği, Sultanhisar Kaymakamlığı, Yenipazar Kaymakamlığı, Sultanhisar Belediyesi, Yenipazar Belediyesi, Türkiye Oryantriring Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilen 2. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 60 ilden 95 kulüp ve bin 306 Sporcunun katılımıyla, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde ve Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı Yenipazar'da yapıldı. 2 gün süren yarışmalar renkli anlara sahne olurken en iyi dereceyi elde etmek amacıyla 2 bin yıllık Nysa Antik Kent başta olmak üzere mahalle ve sokak aralarında büyük mücadele veren yarışmacılara yerel halktan büyük destek geldi. Aydın'da ilk kez gerçekleştirilen yarışlar büyük ilgi gördü.

Bölge tanıtımına katkı sağlayacak

İlk gün yarışları UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Nysa Antik Kentinde start alırken 2 bin yıllık tarihi dokunun içerisinde zamana karşı yarışan sporcular Nysa Antik Kenti Orta Mesafe Yarışı'nın finişini yine tarihi bir mahalle olan Eskihisar Mahallesi sokaklarından geçerek tamamladı. İlçe halkı tarafından büyük bir merakla izlenen yarışların sonunda ödül töreni ise dönemlerinde büyük gösterilere ev sahipliği yapmış olan antik arena içerisinde yapıldı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Nysa Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner'in ev sahipliğinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Prof.Öztaner'in sporculara hitabı ve Zeybeklerin gösterileri ise büyük alkış aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla birlikte organizasyonda görev alan yaklaşık bin 650 kişinin katılımı ile şampiyonanın ikinci etabı olan Sürat Yarışları Yenipazar kent merkezinde yapıldı. Bu etapta sporcular, Cittaslow unvanına sahip sakin şehir Yenipazar'ın doğal güzellikleri ve modern şehir dokusu içinde kıyasıya bir rekabete girdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, düzenlenen şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada: "Türkiye şampiyonası 2. Kademe ayağı olarak Aydın'da Sultanhisar Nysa Antik Kenti'nde tamamlamış bulunuyoruz. 39 ilden 94 kulübün bin 307 sporcuyla katılmış olduğu bu güzel yarışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Gerçekten bizim için gençlerimizin çok coşkulu ve konuya yakın ilgilenir olduğunu görüyoruz. Burada arzu ettiğimiz artık Milli Takım seçmeleri için yarışmacıların son dönemece girdikleri çok önemli yarışmalardan bir tanesi. İnşallah yarışmacılarımızın performanslarını daha da gelişmiş olarak görüyoruz. Müteakiben yapılacak olan, Antalya 3. Kademe yarışmamıza bütün yarışmacılarımı hazırlayacağız. Çalışmaları bizlere gurur verecek. Bu arada Şubat ayında yapacağımız milli takımlar antrenörleriyle, yarışmacılarla ilgili bir Antalya'da bir kampımız var. Seçkin milli takım baş antrenörlerin katılımıyla milli takım sporcuları hazırlık kampı yapılacak. Milli takımlarımızın antrenörleri başta olmak üzere, yetişmesi, bunların geleceğe yönelik olarak sporcularımızın çabalarını destekleyecek bir performansa ulaşacaklar. Daha sonra efendim son kadememiz yani Türkiye Şampiyonası Manisa'da Nisan ayında yapılacak. Artık bundan sonrasında milli takımımız belli olacak. Bunun sonrasında da 14 yaş altı yapacağımız yarışmalarla sezonu tamamlamış olacağız. Bu arada okul yarışmaları programı ile ilgilide Okul Sporları Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile 8-9 yaş öğrencilerimizin de oryantirik sporuna aktif olarak katılımları sağlanmış olacak. Böylelikle küçük yaştan itibaren evlatlarımızın da oryantirik ile tanıştırarak geleceğe yönelik olarak 14 yaş altı ve 16-18-20-21 milli takım statülerindeki yarışmalarda artık bu evlatlarımızı geleceğe yönelik olarak hazırlayıp uluslararası yarışmalarda inşallah çok başarı ile bunları hazırlamak temel görevimiz ve çabalarımız bu yönde" dedi.

Yarışmaya katılan sporcular ise güzel bir havada gerçekleştirilen yarışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. - AYDIN