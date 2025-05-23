Aydın, Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Spor

Aydın, Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Aydın, Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yaptı
23.05.2025 12:21  Güncelleme: 12:24
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Aydın'da düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası, 16 elit takımın katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. V.Bank şampiyon olurken, Eczacıbaşı ikinci, Karşıyaka üçüncü oldu.

Aydın, Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğinde, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası, kıyasıya geçen mücadelelerin ardından sona erdi. SKS Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 16 elit takım ve yaklaşık 400 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için sahaya çıktı.

Turnuvaya katılan takımlar arasında Türk Hava Yolları, Rota Koleji, İlbank, Merinos Voleybol, Karşıyaka, Zeren Spor, Nilüfer Belediye, Akdeniz Bilgi, V.Bank, Manavgat Belediye, Fenerbahçe, İskofya Spor, Eczacıbaşı, TVF Spor Lisesi, Beşiktaş ve Şehir Koleji gibi Türk voleybolunun önemli kulüpleri yer aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcuların ortaya koyduğu üst düzey performans, izleyicilere voleybol şöleni yaşatırken, özellikle final etabı, yüksek tempolu karşılaşmalara sahne oldu. Zorlu müsabakaların ardından V.Bank, şampiyonluğa ulaşırken, Eczacıbaşı ikinci, Karşıyaka üçüncü oldu.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Böylesine prestijli ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'nin önde gelen kulüplerini ve sporcularını Aydın'da ağırlamak, hem şehrimizin tanıtımı açısından önemli bir fırsat hem de ilimizdeki genç sporculara ilham kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm antrenörlere, hakemlere, kulüp yöneticilerine ve görevli personelimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın, Genç Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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