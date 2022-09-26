Aydın gündem: SPOR Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda hedef, Avrupa'da yarı final

SPOR Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda hedef, Avrupa'da yarı final

Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- Nesibe Aydın Gençlik Spor Kulübü (GSK) Kadın Basketbol Takımı Başkanı Mirkan Aydın, "Geçen sene Avrupa kupalarında ilk tecrübemizi elde etmiştik. Son 16'da şanssız bir şekilde elendik. Bu sene çeyrek ve yarı final hedefimiz var. Sporcularımıza güveniyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek okul takımı olan Nesibe Aydın GSK Basketbol Takımı, Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Yerleşkesi'nde öğrencilerle ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kulüp başkanı Mirkan Aydın, yönetim kurulu onursal başkanı Nesibe Aydın, takım başantrenörü Erman Okerman, sporcular, teknik heyet ve öğrenciler katıldı. Toplantıda kulübün yeni transferleri ve takım kadrosunu tanıtıldı.

"ÇOCUKLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Burada konuşan Nesibe Aydın, kuruluş amaçlarının sadece akademik başarı olmadığını belirterek, "Biz sadece akademik başarı için değil, sanatta, sporda, bilimde çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Kadınlarımızın her alanda güçlü olarak; sanatta, sporda, bilimde ve politikada önde olmalarını arzu ediyoruz. Kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Bu da bizim her anlamda başarılı olmamızı sağlıyor. İnşallah bundan sonra kadın basketbolda da kurulduğumuz 6 yıldan beri gösterdiğimiz başarıların artarak devam etmesini istiyoruz. Buna da çok emek veriyoruz. Gerçekten güçlü bir kadromuz var" dedi.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPASINDA YARI FİNAL"

Yeni sezonda genç bir kadroyla mücadele edeceklerini dile getiren Kulüp Başkanı Mirkan Aydın ise, "Takımımızı epeyce gençleştirdik. Bunun temel sebebi şu; biz bir okul takımıyız. Bundan sonraki geleceğimizde de kolej takımı hüvviyeti taşımak istiyoruz. Gençlere daha fazla fırsat verip bu anlamda yıldız sporcularımızın kadromuzdan çıkmasını istiyoruz. Herbiri genç ama çok yüksek idealleri olan, çok yüksek sportif hırsları olan sporcularla mücadele edeceğiz. Biz de hedef büyüttük. Bu gençleşme operasyonu içerisinde ilk iki sezonda üçüncülük ve dördüncülük derecelerini elde etmiştik. Bu sene onların da üzerinde bir hedefimiz var. İnşallah final oynamayı hedefliyoruz. Avrupa kupasında geçen sene ilk tecrübemizi elde etmiştik. Son 16'da şanssız bir şekilde elendik. Bu sene çeyrek ve yarı final hedefimiz var. Sporcularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

"BİZ DE HEDEFLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Başantrenör Erman Okerman ise, iki sezondur Süper Lig'de iyi bir iş çıkardıklarını vurgulayarak, "İki sezonda da play-off yarı final oynadık. Avrupa kupasında ilk 16'ya kalmak bizim için güzel bir tecrübeydi, bir ilkti. Bu sezon bir takım kural değişiklikleri var. Yabancı sayısında ve içeriğinde bir değişiklik oldu. Aslında bu ligi tamamıyla sarsacak, değiştirecek bir kural değişimi. Bunu iyi kullanan kulüpler bence daha yukarıya gidecek, bundan fazla yararlanamayan kulüpler daha aşağıda kalacaktır diye düşünüyorum. Biz buna uygun kurgu, transfer politikası izledik. İnşallah olumlu yansımalarını göreceğiz. Hedefimiz tabi ki her zaman Türkiye liginde yapabiliyorsak final oynamak. En kötü yine dördüncülük, yarı final oynamak. Avrupa kupasında ise geçen sene yaptığımız ilk 16'dan daha yukarıya gidebilirsek çok mutlu oluruz. Bizde hedefler hiçbir zaman bitmez. Her zaman daha yukarıyı düşünen bir oluşumuz. Adım adım gurur verici bu tabloyu yukarıya götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)