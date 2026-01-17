Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray\'a yeni teklif geliyor

Brezilya'dan gelen transfer iddiasına göre Atletico Mineiro, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar bonservis beklentisini yüksek tutarken, oyuncunun da Güney Amerika'ya dönüş fikrine mesafeli durmadığı belirtiliyor.

ATLETICO MINEIRO'DAN TORREIRA İÇİN YENİ HAMLE

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun ikinci resmi teklifi sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Son saatlerde görüşmelerin hareketlendiği ve taraflar arasındaki temasların sıklaştığı iddia edildi.

TORREIRA'NIN KARARI MERAK KONUSU

Haberde, Torreira'nın kariyerine ailesine ve ülkesine daha yakın bir coğrafyada devam etme fikrine sıcak baktığı, Güney Amerika'ya dönüş seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Torreira için 20 milyon euro bonservis talep ettiği ileri sürüldü. Daha önce yapılan girişimlerde teklif seviyelerinin düşük kaldığı ve sarı-kırmızılıların bu rakamları yeterli bulmadığı da aktarıldı.

MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Torreira'nın menajerinin, Brezilya'dan bir kulübün oyuncuya Galatasaray'daki maaşına denk bir teklif sunmak için ciddi çaba gösterdiğini söylediği, futbolcunun da "evine daha yakın olma" isteğinin süreçte etkili olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı; 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.